聯合醫院手術燈成組墮下　工程界：涉瑞典品牌　經常郁螺絲易鬆脫

聯合醫院手術室周六（18日）發生意外，手術燈突然從天花塌下，壓在手術床上。醫管局今日（19日）證實，一名麻醉助理被手術燈撞傷肩膊。



有工程業界表示，涉事手術燈相信是瑞典品牌，每間醫院基本上每年會為手術燈定期保養，因為相關組件「啲螺絲郁吓郁吓，就會較容易鬆脫」，若螺絲過鬆或過緊，都有機會釀成意外。

消息指，醫管局邀請曾參與調查MIRROR紅館演唱會意外的專家林超雄，協助調查今次事件。



相片可見，聯合醫院一間手術室的全組手術燈從天花墮在手術床上。

有工程業界按圖片估計，涉事的手術燈相信是瑞典牌子Getinge的產品，不少醫療機構都會使用，過去多年未見出現問題。他透露，相關產品有定期保養，基本上每年都會檢查一次。

MIRROR意外調查專家了解事件

他亦指，手術燈不時要移動，「啲螺絲郁吓郁吓，就會較容易鬆脫」，認為發生意外的原因可以從兩方面調查，分別為螺絲自身有否問題，以及維修保養是否得宜。他表示，螺絲過緊或過鬆都有可能造成今次事件，「太緊會受力過多都會有問題。」

消息指，醫管局十分重視事件，手術燈的總代理商昨日已飛抵本港了解事件，而醫管局亦邀請曾參與調查MIRROR紅館演唱會意外的專家林超雄，到醫院協助了解事故發生的原因。

醫管局表示，昨日接獲聯合醫院報告，指一名麻醉助理於手術室被突然掉落的手術燈撞傷肩膊，該名助理到急症室檢查後已出院，傷勢無大礙。

雖然事發時該手術室沒有病人，亦沒有其他職員或手術受影響，不過醫管局亦指，部分非緊急手術服務或需要改期，但強調緊急手術服務會維持正常，公立醫院會盡快通知受影響的病人。