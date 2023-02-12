醫管局急停用兩款氧氣流量計　流量有短時間驟降風險

醫管局今日（12日）表示，近日接獲醫療儀器生產商的安全風險通報，該公司生產的其中兩款氧氣流量計可能出現潛在風險，兩款流量計分佈於各醫院聯網，合共約4,000個。醫管局確定事件中沒有病人受影響，亦已全面停用有關流量計。公立醫院現時有足夠其他型號的流量計及製氧機作替代，公立醫院的氧氣治療及臨床服務亦維持正常。



涉及4000個流量計 設定流量低於每分鐘2公升時出事

醫療儀器生產商Therapy Equipment Limited生產的其中兩款氧氣流量計可能出現潛在風險，在設定流量低於每分鐘2公升時，流量有可能在短時間內驟降。

醫管局表示，非常重視事件，並會按照合約規定向供應商嚴肅跟進事件。醫管局亦隨即向供應商了解及諮詢局內呼吸系統科專家意見。專家評估事件對病人構成的潛在風險後，建議醫管局停用該兩款氧氣流量計。醫管局考慮專家意見後，已全面停用有關流量計。該兩款流量計分佈於各醫院聯網，合共約4,000個。

該兩款流量計分佈於各醫院聯網，合共約4000個。（資料圖片）

醫院以其他流量計替代

供應商會盡快安排更換所有有關流量計。在完成更換前，各醫院會以其他型號的流量計或安排有需要的病人使用製氧機作替代。醫管局已通知所有醫護人員有關安排，並已提醒醫護人員要特別注意使用氧氣治療病人的情況，在設定氧氣流量時，亦需按病人情況作出合適調校。

呼吸系統科專家同時評估病人轉用其他型號流量計或以製氧機作替代的安排，相信安排能有效減低病人的風險。醫管局確定事件中沒有病人受影響，公立醫院現時有足夠其他型號的流量計及製氧機作替代，公立醫院的氧氣治療及臨床服務亦維持正常。