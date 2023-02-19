聯合醫院成組手術燈墮下　一名麻醉助理肩膊受傷　料與螺絲有關

聯合醫院手術室周六（18日）發生意外，手術燈突然從天花塌下，壓在手術床上。醫管局表示，一名麻醉助理被手術燈撞傷肩膊，初步發現意外或與手術燈的螺絲狀態有關，聯合醫院合共有五支同型號手術燈出現類似問題，承辦商會安排盡快更換。另外，承辦商亦正檢查其他公立醫院同品牌的手術燈，預計在未來數天內會完成。

據悉，該手術室昨日原有安排數個手術，亦要延期。



醫管局表示，昨日接獲聯合醫院報告，指一名麻醉助理於手術室被突然掉落的手術燈撞傷肩膊，該名助理到急症室檢查後已出院，傷勢無大礙。雖然事發時該手術室沒有病人，亦沒有其他職員或手術受影響，不過醫管局亦指，部分非緊急手術服務或需要改期，但強調緊急手術服務會維持正常，公立醫院會盡快通知受影響的病人。

據了解，當時一組手術燈連支架突然從天花板墮下，壓落手術床上，幸好當時沒有病人在場。據悉，該手術室並非新建，最近也沒有工程，懷疑可能是殘舊失修有關。另外，該手術昨日原有安排數個手術，據悉亦要延期。

醫管局指，非常重視事件已通知各醫院聯網暫時避免使用該型號的手術燈，並隨即安排保養承辦商，檢查各公立醫院使用同型號手術燈的29間手術室。經初步調查後，是次事故或與手術燈的螺絲狀態有關，聯合醫院有五支同型號手術燈出現類似問題，承辦商會安排盡快更換。另外，承辦商預計在未來幾天內，完成檢查其他醫院的同品牌手術燈。

聯合醫院已透過早期事故通報系統，向醫管局總辦事處詳細報告事件，醫管局指，已委托一位分析事故的工程專家，協助分析事件成因，亦已責成承辦商深入調查，以確定事件成因，並於完成後提交報告。