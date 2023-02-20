聯合醫院墮手術燈涉6支螺絲斷裂　揭同款燈鬆脫致12間手術室停用

聯合醫院手術室上周六（18日）發生意外，一盞手術燈突然從天花塌下，壓傷一名麻醉助理肩膊。醫管局今日（20日）表示，估計手術燈因不時郁動，螺絲出現鬆脫，導致組件受壓、斷裂，當中手術燈涉及6支螺絲。另外，現時初步調查了29支同型號手術燈中，發現有12支螺絲有鬆動，會暫停使用相關手術室，非緊急手術會受影響。



相片可見，聯合醫院一間手術室的全組手術燈從天花墮在手術床上。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理） 黎靖匡及高級行政經理（工程）源柏樑今日接受港台節目《千禧年代》訪問。黎靖匡指出，醫管局在2月18日接獲報告，聯合醫院有手術室天花吊燈跌落，一名正在檢查吊燈的麻醉助理被壓傷肩膊，並無大礙，估計吊燈出現「狀況」，在檢查吊燈時發生意外。

涉事手術燈涉及6口螺絲

源柏樑表示，已邀請專家深入調查，初步相信有螺絲鬆脫受壓破損。他解釋，手術室內有機座安裝在天花板石屎內，連接的支架上有螺絲，會不時郁動，螺絲要收得夠緊才能食力，否則會受壓斷裂。被問到共有多少口螺絲斷裂，他指意外涉及6口螺絲，但未知時甚麼時候斷裂。

「鬆唔一定有事，係安全起見停用手術室」

源柏樑又指，醫管局每年會保養一次，涉事手術燈曾在去年12月檢查，有要求承辦商提交維修報告，涉事手術燈使用11至12年，加裝顯示屏後重約100至200磅，現時醫管局共有29支同型號的吊燈，經檢查後有12支螺絲鬆脫，相關手術室要停用深入調查，分布四個聯網醫院，但強調「鬆唔一定有事，係安全起見停用，盞燈成日郁，少不免有少少鬆，正常每年保養都要睇螺絲，如果鬆咗要收返緊。」

黎靖匡表示，現時緊急手術無受影響，但部份需預約手術要更改檔期，暫未有涉及病人數。