土耳其地震｜李家超宴請特區救援隊　讚揚「實踐人類命運共同體」

土耳其早前發生7.8級強烈地震，本港派出59人救援隊前往當地，成功救出四名倖存者。行政長官李家超今日（20日）在禮賓府設午宴招待救援隊，他讚掦救援隊表現出「對生命的珍惜和熱愛」，得到土耳其高度讚揚，得到香港市民支持，是香港的驕傲。



2月20日，李家超宴請搜救隊成員



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▼2月6日 土耳其發生7.8級地震▼



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李家超在午宴致辭，讚揚救援隊勇於擔當，排除萬難，沒有放棄每一個拯救生命的機會，表現出對生命的珍惜和熱愛，最終成功在災區救出了四名倖存者。

你們專業、優秀的素養，得到土耳其政府和人民的高度讚揚，得到香港市民的廣大支持，是香港的驕傲。你們展示了政府不同部門眾志成城、合作無間所帶來的力量。 你們體現了與土耳其守望相助的人道主義精神，加深了兩地人民的友誼。你們更加以行動實踐了人類命運共同體的偉大理念。你們每一位都是東方之珠的光輝，為香港發出溫暖和燦爛的光芒。 行政長官李家超

▼香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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李家超又指，香港救搜隊與國家救援隊攜手合作，形容為「一國兩制成功實踐的生動演繹，是特區政府為國家對外事務作出貢獻邁出意義深遠的步伐」。他又指，港府會總結經驗，強化對內和對外的應急救援能力和水平。

▼特區救援隊2月17日回港▼

