活力午餐暫停｜學校安排300師生迪欣湖野餐　學生興奮飯後玩遊戲

學校午膳供應商「活力午餐」今、明兩日暫停供應午膳，料約10萬師生受影響。有小學「變陣」舉辦「野餐活動」，今日先安排約300名學生以「特別的開心午餐」名義，和他們到迪欣湖野餐。



不少參加活動的小朋友都表現興奮，同學間亦有互相分享食物，在用膳完畢後，班主任亦會在草地上與學生玩遊戲，如玩「紅綠燈」及「糖黐豆」等。校方表示，活動事前有諮詢家教會及老師意見，當時大家對活動都一呼百應，而相關費用會由政府資助的津貼中扣除，不會再另收家長費用。



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「活力午餐」早前宣布今明暫停午膳供應，荃灣路德會聖十架學校早前則「轉危為機」，今日帶學生到迪欣湖野餐，感受大自然。在中午十二時，大批小學生乘旅遊巴到達迪欣湖，學生按不同班別分成不同小隊，在不同的地方野餐。

菠蘿腸仔成午餐

現場所見，不少學生對突如其來的校外野餐，都表現得十分興奮，而準備的食物都十分豐富，除了腸仔包、三文治等外，有不少學生帶了「愛心飯盒」，內有如飯團及炒飯等，更有野餐「名物」「菠蘿腸仔」。

小一學生陳同學表示，對於可以野餐十分開心，自己帶了壽司、糖及薯片。同學之間亦有互相分享食物，用膳完畢後，班主任亦會在草地上與學生玩遊戲，如玩「紅綠燈」及「糖黐豆」等。

荃灣路德會聖十架學校副校長羅秀玲表示，在活力午餐上周四宣布停午膳，當時學校已開始相討應急措施。 （彭志行攝）

副校長羅秀玲表示，在活力午餐上周四宣布停午膳，當時學校已開始相討應急措施，並在上周五諮詢家教會及老師意見，當時大家對活動都一呼百應。她又指，學校一直重視學生的學習經驗，故今次活動亦有助學生接近大自然，亦會教導學生自己垃圾自己帶走，愛護大自然。她補充，選擇迪欣湖野餐是因為這裡有較大的草地，而之前學校亦曾來過此處旅行。

她透露，由於活動籌辦時間太急，在找旅遊巴時亦有困難，幸好最後獲一直有聯繫的旅遊巴公司願意安排車輛。另外，校方亦有為此兩日訂了200個麵包予有需要的學生，「因為有啲家長可能兩個都要工作，未必準備到。」今次野餐相關費用會由政府資助的津貼中扣除，不另收費。

冀飯商早有兩手準備

羅秀玲又表示，希望經過今次事件後，午膳供應商可以在製作飯盒過程更小心，尢其是在衞生方面。她亦希望供應商如需要暫停供飯，應提供不同的方案予學校選擇，而非依賴學校自行安排，「吓吓要學校去安排，我哋都有難處。」

家教會主席吳小姐表示，除有約26名家長義工跟學校來迪欣湖外，也有不少的家長自行來到迪欣湖幫手。（盧翊銘攝）

不少家長義工亦到場協助，家教會主席吳小姐表示，除有約26名家長義工跟學校來迪欣湖外，也有不少的家長自行來到迪欣湖幫手，「帶咗啲地氈呀、酒精搓手液呀，大家都係以小朋友嘅健康安全為主。」「本身係一個好擔心嘅經歷，變成一個好開心嘅經歷。」她亦指，學校過去受限於疫情，可以舉辦的校外活動有限，故今次小朋友聽到可以出去野餐都十分興奮，「不停問可以帶啲咩嘢食，帶唔帶得玩具。」

另一家長陳生則帶同帳幕及一箱零食，與學生與眾同樂。（彭志行攝）

另一家長陳先生則帶同帳幕及一箱零食，與學生與眾同樂。他大讚學校應變能力好，「其他學校雖然都應變得唔錯，但就無咁過癮。」被問到「活力午餐」近日頻頻出現事故，他表示，暫時未有聽到自己的學校有學生進食後不適，相信今次是個別事件，但如恢復供應後情況仍然持續，則會感到擔心。