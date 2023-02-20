活力午餐暫停｜青衣小學變陣由師生、家長做伙頭　準備200份午餐

學校午膳供應商「活力午餐」爆出食安風波，早前決定暫停今明兩日（20至21日）的午膳供應，以檢視所有產製工序，並清潔消毒廠房。有受影響的學校舉辦家校活動，讓老師、家長、學生一同在校內煮飯，解決午膳問題之餘，並藉此教導學生食物得來不易。今早未及9時，一班家長及學生已在廚房切菜、醃肉，為全校準備約200份午餐。



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學校午膳供應商活力午餐暫停今明兩日（20至21日）的午膳供應，多間學校受影響。其中位於青衣的仁濟醫院趙曾學韞小學決定今明兩日，於校內舉行名為「趙小伙頭智多星」的家校活動，由家長、學生及老師一同準備兩日的午膳。

今早未及9時，校內一班學生、家長義工及老師已在廚房開始準備食材。負責今次活動的老師陳偉文表示，上周收到供應商暫停午膳供應的消息後，學校已開始籌備活動，並在周末採購食材、試煮及試食，準備今明兩日為全校提供約200份午餐，辦學團體也特意購入生果。

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陳偉文表示，該校一直有教導學生煮食的體驗學習，今次有6名學生及超過10名家長義工參與，他們煮好午餐後，會送飯至低年級課室；高年班學生則會自行取飯。他表示，如供應商未及在周三恢復供飯，「伙頭」活動可以繼續，確保學生有飯食。他又稱，事件涉及多間學校，希望供應商盡快解決問題，並在周三恢復供飯。