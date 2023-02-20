活力午餐暫停｜家教合作炮製午餐　小學生感滋味　批飯商麵條未熟

學校午膳供應商「活力午餐」爆出食安風波，主動暫停今、明兩日（20至21日）的全港學校午膳供應。位於青衣的仁濟醫院趙曾學韞小學亦受影響，並「變陣」舉行家校活動，改為由家長、學生及老師一同準備兩日的午膳。

今午約12時，該校正式午膳，不少學生表示喜歡學校「自家製」的午膳。有學生提到，過去曾發現飯商供應的飯盒中有「黃色唔熟」的麵條；也有學生稱午膳到校後已放涼，不及今日的飯「熱辣辣」。



▼2月20日 有小學師生、家長攜手準備午餐▼



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學校午膳供應商活力午餐暫停今明兩日的午膳供應，受影響的仁濟醫院趙曾學韞小學決定今明舉行家校活動，改為由家長、學生及老師連續兩日合作，準備兩日、每日全校約200份的午膳。

參與準備午膳的學生、家長義工及老師今早未及9時已開始準備，約中午12時正式開始進膳。不論高低年班的學生，大多都說喜歡今日家校「自家製」的午膳。

女學生指活力午餐飯盒曾有麵條未熟

高年班學生Carina表示，今日的午膳好味，味道與平日的午膳差不多。但她提到，曾在學校的午膳供應商飯盒發現有些麵條「黃色唔熟」、「有一半熟有一半唔熟」。她指，當時隨即告知班主任，老師也有拍下照片。不過，她說並不擔心食用午膳供應商的飯盒後會感到不適，「我識分，我會挑走食唔到嘅部份。」

她的同班同學Wilson則表示，既喜歡今日的午膳，也喜歡平日午膳供應商的飯盒，「因為有肉」。但他表示，午膳供應商提供的午膳，有時送到來學校已放涼、比較凍，所以較喜歡今日由學生、家長義工及老師所準備、熱辣辣的午膳。

就讀二年班的黃同學則覺得由午膳供應商提供的飯盒較好食，被問到今日學校準備午膳的味道，他說：「呢個都okay喇。」

▼2月17日 直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼



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