土耳其地震｜救援隊指揮官：我哋唔係英雄　只係想救人嘅消防員

土耳其本月6日發生7.8級強烈地震，本港特區救援隊遠赴災場，成功救出4名生還者。救援隊代表今日（20日）接受訪問時，多番強自己並非「英雄」，只是一班抱有救人信念的消防員。



成功救出第一名生還者的消防員憶述，當時要在瓦礫堆中挖一條通道，他鑽進塌樓內成功發現傷者，當時一心想救人，未有多想，最後接連救出共3人，當晚才回過神來，感到鼓舞和振奮。不過，災場有喜亦有悲，有災民曾表示聽到女兒在地牢裏呼救，哀救他們救援，惟趕到現場未能偵測生命跡像，災民仍堅持聲到呼喊，場面令人婉惜。



香港救援隊遠赴土耳其地震區搜救，成功救出4名生還者。左起消防處消防員陳柱匡、高級救護主任楊強生、特區救援隊指揮官于文陽、保安局政府保安事務主任朱文龍、消防處署理消防隊目梁志宏。（蘇煒然攝）

特區救援隊指揮官于文陽在記者會上總結，他指行動十分艱鉅，災場到處都是倒塌房屋、不少災民等待救援，消防處需要出動無人機、熱成像、生命探測儀、搜索犬等協助，成功在本月11日及13日先後救出4名生還者，他多次強調團隊不是「英雄」。

特區救援隊指揮官于文陽指行動十分艱鉅，災場到處都是倒塌房屋、不少災民等待救援，他多次強調團隊不是「英雄」。（蘇煒然攝）

我哋團隊唔係英雄，只係一班忠於自己專業、秉承消防處信念，只要有希望就永不放棄救人嘅消防員。 特區救援隊指揮官于文陽

在本月11日的行動中，搜救隊於搜索區附近收到消息，有人疑似被困瓦礫內，小隊立即趕到現場叫停挖泥機，並發現一個細小洞口，但不足一人進入，經評估後決定開鑿一條逃生通道。

瓦礫挖通道滿佈鋼筋 發現微弱氣息傷者

消防處署理消防隊目梁志宏是首位鑽進瓦礫堆內的成員，他形容內裏佈滿鋼筋和石屎，狹窄空間無法轉身，未幾發現一名尚有微弱氣息的傷者，由於未能確認傷勢，他需要先退出洞口，由救護員進入瓦礫為傷者檢查傷勢，當知悉傷者有生命跡，只有少許擦傷，他再次鑽入瓦礫堆，將傷者移上脊椎板，由其他隊員協助救出，現場災民亦築起人鏈協助將傷者運上救護車，行動中共救出兩男一女。

消防處署理消防隊目梁志宏是首位鑽進瓦礫堆內的成員，他形容內裏佈滿鋼筋和石屎，狹窄空間無法轉身。（蘇煒然攝）

當刻出返嚟感覺唔係太大，因為要繼續搜救，直至當晚搜救結束返到基地，同事知道消息後大家都好鼓舞，團隊好振奮，深信我哋唔會放棄任何機會，我好感恩喺消防處學習嘅救援知識可以拯救生命，我哋會繼續秉持救急扶危使命，為香港市民服務。 消防處署理消防隊目梁志宏

救援隊在2月11日救出3名生還者。（孔繁栩攝）

災民稱聽到女兒呼救哀求救援 惟未發現生命跡象

人性光輝救出寶貴生命，但災場亦難免有憾事。于文陽表示，當時有一名父親見他們成功救人，便上前哀求，希望可以到地牢拯救其14歲及19歲的女兒，救援隊到場後叫喊，但沒有回應，該名父親不斷打手勢叫他們仔細聆聽。

大家都聽唔聲，只有佢聽佢，佢幻想自己聽到有聲，我哋用生命探測器都無生命跡像。我5分鐘前先救出3個人，但呢刻我要話佢聽救唔到人，嗰一刻係好傷感。 特區救援隊指揮官于文陽

搜救犬正完成檢疫後將再度投入服務

消防處今次亦派出搜救犬Umi和Twix，領犬員陳柱匡指出，搜救犬首次出國任務，要適應當地低溫，需要準備毛毯及暖包，雖然災場會有不少氣味干擾，但搜救犬久經訓練，能夠嗅索目標氣味，每次完成任務都會替牠們消毒，檢查腳板底、頭及鼻子，他指兩隻搜救犬正在檢疫隔離，當完成健康報告後便可再次投入工作。

高級救護主任楊強生就表示，救護員每次發現傷者都會檢查身體，瓦礫中的傷者出現體溫過低、缺水、清醒度下降等，雖然言語不通，但可透過觸感刺激了解傷者狀況，他又指，由於成員在災區可能會出現心理創傷，救護員同時密切監測隊員身心狀態，以免影響行動。

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政府研寬鬆發放津貼及獎賞

保安局政府保安事務主任朱文龍指出，特區政府不會虧待各隊員，會以最寬鬆的尺度提供津貼，亦會考慮發放獎賞，但他強調，救援隊並非為獎勵而行動，能夠為特區及國家執行任務，感到光榮和自豪。

救援隊今次共派遣59名成員，當中49人是消防處坍塌搜救專隊人員，其餘來自保安局、入境處和衛生署，救援隊先後派出19批人員、共269人次參與救援，搜索約40座建築物，搜救面積達2.8萬平方米，最終尋回10人，包括4名生還者及6名遇難者。

▼香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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▼2月6日 土耳其發生7.8級地震▼

