土耳其地震｜救援隊總結兩大問題需改善：強化通訊設備及災場訓練

香港特區59人救援隊本月8日赴土耳其地震災區，成功拯救4名生還者。港隊首次與國家救援隊合作，亦是首個海外救援行動，特區救援隊指揮官于文陽指出，港隊如同「實習生」跟「師兄」學習。



救援隊在行動中總結兩項問題需提升，一是未來要強化通訊設備，避免出現與隊員失聯；二是要強化災場訓練，因即使模擬場景逼真，但心理壓力不同。



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申請成為中型拯救隊 具連續7日行動資格

于文陽指出，國家隊是一支具國際認可的重型救援隊，具連續救援14日能力。他表示，香港消防處目標成為一支中型隊，強調本港具備足夠裝備及技術，已向國際救援組織申請，未來會來港考察1至2年，當取得資格後，可獲得連續搜救7日的資格。

于文陽又指，救援隊在行動中曾因網絡不穩，一度與一隊隊員失聯，幸有衞星電話才取得聯絡，未來會強化通訊設備；另外，由於訓練環境與災場不同，即使模擬場景逼真，但心理壓力不同，亦會強化災場訓練。

特區救援隊指揮官于文陽指行動十分艱鉅，災場到處都是倒塌房屋、不少災民等待救援，他多次強調團隊不是「英雄」。（蘇煒然攝）

形容與國家隊救災如「實習生跟師兄」學習

于文陽表示，特區救援隊首次與中國救援隊合作，國家隊具有救災經驗，形容上了寶貴一課，猶如「一名實習生進入大公司有師兄帶住，方便易行好多」，他指雙方在裝備上大致相若，但國家隊在各方面都比較心思細密。

我哋嘅住宿係瞓地下，嚴寒天氣會感受到寒氣，但國家隊會自己燒焊整碌架床。我哋雖然有熱食但定義上係煲熱水淥熱啲戰術包，但如果連續食七日都幾辛苦，國家隊會現場會採購食物，甚至有廚師炆牛腩、煮雞脾、包餃子。喺現場環境上比我哋細心好多，值得將來檢討。 特區救援隊指揮官于文陽

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