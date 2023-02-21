土耳其地震｜國家隊注重細節：就地焊碌架床睡　港搜救隊要瞓地下

本港早前派遣救援隊到土耳其地震災區協助搜救，救援隊指揮官于文陽今日（21日）表示，救援隊透過參與今次搜救行動，留意到救援隊裝備及訓練足夠，技術亦達國際水平，惟細節位未夠細心，例如到達當地時正值寒冷，惟只有壓縮食物，露營時亦須打地鋪「吸寒氣」；相反「國家隊」卻細心在現場煮食，並即場焊「碌架床」，休息質素明顯較佳，值得「港隊」參考。



于文陽又說，消防處坍塌搜救專隊去年已啟動申請程序，冀獲國際救援組織認證為中型國際搜救專隊，希望可在一兩年內由組織派員到港考察認證。



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前往土耳其救災的香港救援隊指揮官于文陽今早（21日）在電台節目談及搜救細節，指消防處於行動派出41名消防職系人員、2名工程部人員，其餘為救護；另外保安局亦派出4人，衞生署4人及兩名入境處職員。他稱救援隊落地工作6天，獲分派在土耳其最南部城市哈塔伊省救援，亦是今次地震重災區，共出動19批次救援行動，合共296人次參與，排查13個區域及評估32至40幢建築物，最終救出4名生還者，及找到6具屍體。

消防：國家隊經驗豐富注重細節

談及今次與世界各地救援隊共同工作，于文陽稱「香港隊」的裝備、訓練足夠，技術亦達國際水平，惟在細節位未夠細心。他稱與「國家隊」工作期間，留意到他們經驗豐富、亦注重細節。他舉例指，「港隊」帶備壓縮食物，可即場加熱水充饑，惟連續幾日進食該些食物原來對情緒有影響；相反國家救援隊則安排現場煮食。

另一方面，他稱當地正值寒冷，港救援隊在該處露營，需要睡在地上，硬食嚴寒地氣；相反「國家隊」則會安排人員即場燒焊，燒出一些「碌架床」供隊員睡覺，避開地氣，形容他們的休息質素較好。

▼香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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他又透露，當救援隊到當地後，先向國際聯合國下面的救援組織報道，獲組織指派往一個分區，在分區協調救援中心工作。他稱附近有不少工人正挖掘災場，救援隊員擔心可能有災民被幾層瓦礫壓住，未有聲音傳出或仍安全生還，當工人一塊塊掀開瓦礫時或能聽到有聲音，故救援隊員會主動往地盤留下翻譯電話，以便有發現時可即時聯繫隊員。

先由無人機做深測

他又說，香港救援隊到場後，會先由無人機做三維模型，方便指揮官了解面貌，亦會派地面人員視察是否有較易接觸的生還者，無人機則在暗位或高位探測；之後會派搜救犬工作，並出動生命探測儀，該儀器可探測12米以下的微小郁動，以及10米以下的呼吸。當發現有疑似生還者時，人員會先用工具拱固建築物，挖救援隧道通向生還者，經初步治療再將生還者帶出來。

▼香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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冀獲認證為中型國際搜救專隊

于文陽續稱，消防處坍塌搜救專隊去年已啟動申請，冀獲國際救援組織認證為中型國際搜救專隊，會由國際組織派員到港，就專隊的技術、能力及資源進行評估，強調香港隊今次表現與其他國際組織絕對不相伯仲。他說，重型國際搜救專隊須連續工作14日，且有醫生隨隊可在災場做截肢手術，香港專隊技術暫未能達到，但冀一兩年內獲認可為中型國際搜救專隊。

▼2月6日 土耳其發生7.8級地震▼

