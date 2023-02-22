預算案｜官涌市政大廈改建城市運動體育中心　研增霹靂舞滑板設施

最新一份《財政預算案》建議發展「城市運動」，文化體育及旅遊局會研究將佐敦官涌市政大廈部分未善用的樓層改建成為「城市運動體育中心」。

消息人士透露，初步計劃涵蓋三人籃球、霹靂舞及滑板等受青年人歡迎的項目，當局今年內會完成技術研究，不排除街市、熟食中心、佐治五世紀念公園籃球場同需改建。



最新一份《財政預算案》建議發展「城市運動」，文化體育及旅遊局會研究將佐敦官涌市政大廈部分未善用的樓層改建成為「城市運動體育中心」。(Google 地圖街景截圖)

《財政預算案》建議，將官涌市政大廈部分未善用的樓層研究改建成「城市運動體育中心」。消息人士透露，會涵蓋三人籃球、五人足球、霹靂舞、運動攀登及滑板。

料須遷走街市、熟食中心、佐治五世紀念公園籃球場

官涌市政大廈位於佐敦，佔地5,530平方米，包括地面的官涌街市、位於二樓的熟食中心，另設有室內體育館及政府辦事處。消息人士提到，要將市政大廈成改建為「城市運動體育中心」，大廈部分空間包括街市及熟食中心，以及鄰近的佐治五世紀念公園籃球場亦將受影響，當局今年內會完成技術研究。

當局初步計劃涵蓋霹靂舞設施。(資料圖片)

翻查網上資料及影片，官涌街市人流稀少，熟食中心則有一間人氣米線店，吸引不少食客慕名而至。

特首李家超上任後、去年發表的首份《施政報告》，提出進一步推廣體育普及化，我們將與體育界、學校及商界攜手合作，推廣近年受青年人歡迎的「城市運動」項目，例如三人籃球、運動攀登、滑板等。現時康文署轄下共有14個場地擁運動攀登設施，另有八個滑板場及五個極限運動場。