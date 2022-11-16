霹靂舞｜青奧港隊籌委至追逐巴黎奧運　34歲舞者：好想代表香港

霹靂舞（Breaking）獲列入2024年巴黎奧運比賽項目，協青社嘻哈學校（School of Hip Hop）高級舞蹈導師B-Boy ChaCha以及舞蹈導師B-Girl Lady Banan遠赴美國參加「2022 Pro Breaking Tour Open」備戰巴黎奧運積分賽，B-Boy ChaCha最終奪冠而回，為今周六出戰日本奧運積分賽事注下強心針。



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霹靂舞在2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運會亮相，那時31歲的B-Boy ChaCha（江滿齊）幫忙籌備青奧本地選拔和訓練；霹靂舞終正式列入2024年巴黎奧運項目，35歲的阿齊由霹靂舞國際裁判重回舞者身分，為自己訂下訓練計劃，盼能踏上奧運舞台。

B-Boy ChaCha（江滿齊）由霹靂舞國際裁判轉為霹靂舞者後首次奪冠。（由協青社提供）

阿齊在本月初的「2022 Pro Breaking Tour Open」奪得1vs1 Footwork冠軍，以往為香港霹靂舞籌委及裁判的阿齊，是協青社嘻哈學校的副中心主任，日常外展工作包括到學校教跳舞。決心重返比賽舞台，因他深感運動員生涯始終受年齡規限，34歲的阿齊視2024年為他唯一一屆有可能出戰的奧運比賽。

他在去年仍是香港霹靂舞港隊選拔籌委之一，今年辭去籌委工作，重踏賽場參加港隊選拔賽，「我真係好想代表香港。」他說即使以往曾出戰不少國際賽事，「但這是世界性、奧運，是一個好有代表性的比賽。」早前與阿齊做訪問，說到邁向奧運滿途荊棘，惟他不論結果仍覺值得，「輸了但都話畀人聽，香港有Breaking發生緊。」

B-Boy ChaCha（江滿齊）在美國與世界各地舞者交流。（由協青社提供）

同行B-Girl Lady Banan也成功晉身16強，二人將出戰19日在日本舉行的「Mynavi JDSF Breaking Japan Open 2022」，爭取2024年巴黎奧運積分。

此外，最後一站「2022香港霹靂舞大獎賽」亦在上周日於奧海城圓滿結束，連同第一、二站分數計算，最高分數6男6女香港代表隊成員正式誕生，將會獲得港隊預備隊資格，代表香港出戰「Breaking For Gold Series」賽事爭奪2024巴黎奧運積分。代表隊成員名單稍後將在由香港舞蹈總會霹靂舞分部公布。