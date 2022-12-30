霹靂舞｜香港隊12代表名單出爐　獲贊助赴日訓練　爭巴黎奧運積分

霹靂舞（Breaking）即將歷史性在2024年巴黎奧運亮相，經過香港體育舞蹈總會霹靂舞分部的三場選拔賽後，6男6女香港霹靂舞代表隊成員名單正式出爐。



巴黎奧運是每個霹靂舞者的終極夢想，香港霹靂舞者一直精進實力，冀能代表香港出戰首屆有霹靂舞項目的奧運。

信和集團及旗下商場奧海城，與香港體育舞蹈總會霹靂舞分部聯手舉辦了兩站「香港霹靂舞代表隊選拔賽」以及「香港霹靂舞大獎賽」，在3場比賽累計分數後，選出了男女各6名香港霹靂舞代表隊成員。

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2022香港霹靂舞代表隊選拔賽在奧海城舉行，單手撐地、頭轉、風車、背轉，每一下的舉手投足，途人看得目不轉睛。（葉詩敏攝）

本年度三站比賽共吸引超過35,000名觀眾到場欣賞賽事，經過詳細的分數計算後，累計分數最高的6男6女香港霹靂舞代表隊成員名單於正式出爐。

全力支持香港霹靂舞發展的信和集團來年亦將繼續推出一系列計劃，全力支持並贊助港隊成員到海外參加積分賽，以及進行訓練的所有開支。同時亦會繼續贊助舉辦選拔賽，與邀請海外頂尖霹靂舞者來港交流，助本地霹靂舞者邁向踏上國際霹靂舞舞台。

商場氣氛熾熱：

香港霹靂舞者在三場選拔賽後中爭奪港隊代表資格。（葉詩敏攝）

赴日訓練備戰海外賽

12名香港霹靂舞代表隊成員將積極備戰，代表香港出戰多項海外積分賽。信和集團將贊助港隊到日本訓練，以及參加2023年2月於日本九州舉行的「Breaking For Gold World Series」比賽，除了力爭巴黎奧運積分，同時與外國舞者交流，提升實力。

香港霹靂舞代表隊成員（依積分排名排列）：



18歲以上B-Boys：Think、C Plus、Sosze、Four、Ex、SoulGreen

18歲以上B-Girls：Lady Little、Pui Yee、Fifty、Lady Banan、Ifree、Beat Dust



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