赤柱監獄外擄人｜懲教署長指未披露短片證同事有救人　設專組檢視

赤柱監獄去年12月發生探監人士離開院所時被擄走事件，兩名懲教署人員曾上前阻止不果，其中一人勸阻稱：「先生，唔好打交。」惹起討論。懲教署署長黃國興今日（23日）出席年結記者會首度開腔回應事件，指網上短片未反映全貌，有未披露短片顯示，人員當時有上前救人，惟疑人開車撞傷懲教人員後逃走，負傷的人員已立即通報警方，協助拘捕。他指，署方其後已成立專責小組，檢視公眾地方使用武力指引，盼符合公眾期望。



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懲教署署長黃國興表示，已設專責小組，檢視武力訓練指引。（孔繁栩攝）

黃國興稱網上片段未反映全貌

黃國興在記者會上表示，明白市民對人員的工作表現有落差，但強調「網上片段未顯示事件全部，有一部份無放上網嘅片段見到，同事曾經試過上車救受害人，但對方開車，撞到同事頭部受傷，同事事後立即將匪徒嘅資訊交畀警方，將匪徒繩之於法。」

他又指出，十分重視人員培訓，尤其在公眾地方對反抗人士使用武力，署方已就事件成立專責小組，檢視訓練安排，希望在新訓練下，可以有更清晰指引，符合公眾期望。

去年12月有網上短片顯示，一名女子在赤柱監獄外，被多名黑衣人擄走帶上車，一名懲教人員嘗試制停黑衣人；另一名懲教人員亦趕至，說「先生唔好打交」。期間女子拼命掙扎，懲教人員亦制止不果，最終仍被擄上車。

警方其後拘捕3男1女（16至37歲），部分人有三合會背景，涉嫌非法禁錮及襲擊致他人造成身體傷害。