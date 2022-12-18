赤柱監獄外擄人｜勝和男女闖小巴夾人　疑事主介紹匯款中介失50萬

赤柱監獄外昨日（17日）光天化日下發生擄人上車事件，即使兩名懲教員聞救命聲趕至亦未能阻止，32歲女事主遭強行夾上車，直至警方成功在10公里外截車救人。消息指，被捕4名男女均有黑社會「和勝和」背景，活躍於荃灣，追隨新坐館「廟街朗」。當中37歲被捕男綽號「阿基」，為籌劃今次擄人案的主腦，原來他與事主相識約一年，於本月初要求女事主介紹匯款中介，協助將50萬元懷疑來路不明的款項匯往內地，據稱其後該50萬元不翼而飛，阿基懷疑遭「食夾棍」，認為女事主脫不了關係，遂糾黨埋伏擄人，料想逼出50萬元的下落。



▼有目擊者拍攝擄人經過▼



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據了解，女事主的現任男朋友因藥駕及危駕，目前在赤柱監獄內服刑。她與疑犯相識約一年，過去曾提及自己每日都會探監，疑因此被對方掌握行蹤，昨晨8時許已駕車到上址埋伏。

至上午10時許，女事主乘搭小巴抵達赤柱監獄迴旋處小巴站，準備下車之際，驚見4名守候多時的疑犯，立即退回車廂，拒絕下車，沒料到4人竟衝上小巴，強行將她拉離車廂及夾上客貨車。女事主掙扎大嗌救命，同場亦有另外4名目擊人士呼救，兩名懲教員聞聲趕至，卻未能阻止擄人事件，當中一名懲教員嘗試拉人落車時，更因對方突然開車而撞傷頭部。

▼車CAM直擊警車包抄截車救人▼



警方接獲赤柱監獄附近市民報案後，派員四出兜截，憑報案人提供涉案人士外形、車牌號碼及逃走路線，最終15分鐘後，在距離案發地點約8至10公里，黃竹坑道近海洋公園截停涉案客貨車，在車上救出女事主，並拘捕3男1女，分別16、17、30及37歲。他們涉嫌「非法禁錮」被捕；其中37歲姓男被捕人另涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

女事主在小巴站和貨車上都受到不同程度襲擊，手、腳和頭多處擦傷，經治理後已經出院。至於在糾纏中受襲的市民及懲教署人員，頭部受輕微碰傷，經治理後毋須送院。

▼女事主擦傷送院▼

