西九音樂節︱MIRROR四子場次門票24日10時開售　大會：沒收黃牛票

「HKT 西九音樂節」將於下月22日至4月2日在西九文化區舉行，門票明日（24日）上午10時起公開發售，首日最多每人每次買4張票。多場節目由本地主流及獨立音樂單位擔綱，人氣男團MIRROR其中四子包括呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）亦會參與演出；另一觸目特備節目包括三場紀念張國榮的演唱會。

主辦方西九文化區管理局表明，轉售、轉讓，甚至是企圖轉售或轉讓是次音樂節任何門票，會導致門票被沒收或取消。如有需要，會將個案交執法部門跟進，呼籲市民應經官方認可的平台購買門票。



▼2月15日 西九音樂節記者會▼



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「HKT 西九音樂節」由西九文化區管理局策劃及製作，並由香港電訊冠名贊助。市民可透過購票通（Cityline）網站及電話購票熱線（852）2111 5333（熱線服務時間為每日上午10 時至晚上 7 時），購買各項售票節目門票（《HKT 西九音樂節：M+ 現場電影《離騷幻聽》）除外）。開賣首天將不設票務處現場售票。

購票人士須留意門票開售首天設有特別限購安排，每人每次交易最多只可購買《HKT 西九音樂節：大盒開箱》、《HKT 西九音樂節：越流行》及《HKT 西九音樂節：異色煙火張國榮》各4張門票。

MIRROR四子4.1及4.2壓軸演出 門票不設實名制

此外，《HKT 西九音樂節：越流行》設有「三日票」，限售 100 套，售完即止。該三日的演唱會，在3月31日至4月2日一連三日舉行，最後兩天有MIRROR其中四子分成兩組及兩日演出，大會不設實名制售票。

值得注意的是，西九管理局今天公布「HKT 西九音樂節」門票的票務條款訂明，任何人在違反適用法律（包括《公共娛樂場所條例》第172 章）的情況下轉售或轉讓（或企圖轉售或轉讓）任何門票，會導致門票被沒收或取消。西九文化區管理局表示，如有需要，會將個案交執法部門跟進。

西九管理提醒市民不要違例轉售門票

管理局呼籲市民，應經官方認可的平台購買門票，如網上平台出現懷疑轉售或轉讓「HKT 西九音樂節」門票帖文，管理局會採取行動，並知會相關網上平台，要求平台即時將懷疑炒賣的帖文下架，盡力制止炒賣。

《公共娛樂場所條例》第172 章第6條訂明，公眾娛樂場所的門票，不得以超過活動所定款額的票價售賣、展示或管有以供出售，或遊說他人購買該等門票。任何人違反該條文，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第1級罰款，即最高罰款2,000元。

▼《HKT西九音樂節：越流行》Rundown▼



▼《HKT西九音樂節：大盒開箱》rundown▼



今次音樂節匯聚超過200位不同音樂流派及風格的歌手、樂隊及音樂人，觸目售票節目包括：由 17 組本地主流及獨立音樂單位擔綱的《HKT 西九音樂節：越流行》、紀念流行樂壇巨星張國榮（哥哥）逝世二十周年的《HKT 西九音樂節：異色煙火張國榮》、四場玩味十足的音樂派對《HKT 西九音樂節：大盒開箱》及將音樂節融入 M+的《HKT 西九音樂節：M+ 現場電影《離騷幻聽》》。