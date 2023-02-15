西九音樂節｜3.22起西九一連10日舉行　MIRROR四子分兩組壓軸演出

香港走向復常之路，作為旅遊地標的西九龍文化區，將於3月22日至4月2日一連10日舉行本港最大型的流行音樂節「HKT西九音樂節」，將匯聚MIRROR四名成員包括Edan呂爵安、Ian陳卓賢、姜濤及Anson Lo盧瀚四位成員、COLLAR兩名成員、陳健安、麥浚龍、岑寧兒和方皓雯等超過200位歌手及音樂人，呈獻超過70場演出，部分音樂節目免費讓市民參加，包括壓軸三日的流行歌手演唱會在內的門票，將於本月24日早上10時起於Cityline公開發售。



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2003年沙士過後於同年10月17日舉行一連15日的維港巨星匯，特區政府當年邀請外國巨星來港與本港歌星在添馬艦（現址為金鐘政府總部）演出，但因入場人次不理想，以及政府公帑使用問題，政府其後立獨立小組調查事件。無巧不成話，持續三年的新冠疫情過後，亦準備在西九龍文化區舉行最大型的流行音樂節。

馮程淑儀：今次是香港最大型的流行音樂節

香港電訊與西九文化區今日（15日）舉行「HKT西九音樂節」發布會，音樂節將於3月22日至4月2日舉行，為期10日的音樂節將有超過200位不同音樂流派及風格的歌手、樂隊及音樂人，在自由空間、藝術公園、竹翠公園及M+等多個室外室內地點程獻超過70場演出，當中包括《HKT 西九音樂節：越流行》、《HKT 西九音樂節：異色煙火張國榮》、《HKT 西九音樂節：大盒開箱》等。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指出，今次是香港最大型的流行音樂節，更會「唱入」M+博物館在內舉行「Disco Night」，充滿特色，另外亦有40場免費免費節目，讓公眾及遊客可一同參與。

MIRROR的Edan、Ian、姜濤及Anson Lo壓軸演出

音樂節焦點之一《HKT 西九音樂節：越流行》將3月30日起於竹翠公園上演，一連三日共17組本地主流及獨立音樂單位將上場表演，包括麥浚龍、方皓玟、岑寧兒、COLLAR的兩名成員Marf和Winka、Hirsk、cehryl、洪嘉豪、陳健安等，而4月1日及2日兩晚更會有MIRROR的Edan、Ian、姜濤及Anson Lo四位成員演出。

呂爵安：是我第一個迷你演唱會

MIRROR四子僅呂爵安出席記者會，他表示，心情很開心，是他第一個迷你演唱會﹐也是戶外演唱會，可以和觀眾近距離接觸，氣氛應該很好。

久未露面的姜濤則與另兩位成員分別以視像「出席」，主要講述演出日期，及呼籲樂迷支持這次音樂節。

一連兩晚向張國榮致敬

此外，音樂節亦有其他表演項目，《HKT 西九音樂節：異色煙火張國榮》將於3月30日至4月1日在大盒舉行，以紀念流行樂壇巨星張國榮。而《HKT 西九音樂節：大盒開箱》則於3月25日至26日期間舉行四場不同主題的音樂派對，並有石山街、陳嘉、WHIZZ、mansonvibes乙女新夢、宇宙幽靈等多位獨立音樂人演出。

門票本月24日早上十時開售

西九音樂節的門票將於2月24日上午10時起於Cityline公開發售，詳細節目內容及票務資料將於稍後時間由西九文化區管理局再作公布。

音樂節亦有多場免費活動及演出讓公眾參與，例如在3月31日舉行的《HKT 西九音樂節：的士高之夜》，將會在M+博物館中舉行disco night，公眾預先登記後可免費參加。另外會再有一連串的免費音樂節目及活動將在西九藝術大草坪等地方舉行，詳情將於3月初公布。