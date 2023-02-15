西九音樂節︱Rundown及票價曝光　MIRROR演出最貴$1280不設實名制

「HKT西九音樂節」將於2023年3月22日至4月2日舉行，當中部分節目的表演流程表及票價於今日（15日）公開，當中《HKT西九音樂節：越流行》有MIRROR成員Edan、Ian或姜濤、Anson Lo演出的場次分別售1,280元、880元及680元，另外有三日票售2,800元。音樂節門票將於2月24日上午10時起於Cityline公開發售，不設現場票，每場設有約6,000個坐位，並不會以實名制售票。



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西九文化區今日公布「HKT西九音樂節」部份節目的表演流程表及票價，當中有MIRROR成員壓軸演出的《HKT西九音樂節：越流行》分有三日票及單日票，三日票售2,800元，而單日票則視乎日期，3月31日星期五當日的票價售680元、480元及380元，而有Edan、Ian演出的4月1日及有姜濤、Anson Lo演出的4月2日的周末票則售1,280元、880元及680元一日，每場設有約6,000個坐位，並不會以實名制售票。

而於3月25日及26日舉行的《HKT西九音樂節：大盒開箱》將分為四個場次舉行，25日下午第一場「REVERB」有Merry Lamb Lamb、石山街及Kiri T演出，晚上的「FREQUENCY」有Anna hisbbuR、陳嘉及王嘉儀與孫曉賢演出，26日的下午場「ECHO」有晚安莉莉、WHIZZ、FIESTER演出，晚上的「DISTORT」有mansonvibes與力臻、乙女新夢及Mike Orange與宇宙幽靈演出，單場票價為280元，一日票售500元，同樣於2月24日公售。