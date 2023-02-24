長洲搶包山｜停辦三年後5.26佛誕復辦　下周一報名200名額爭12席

康樂及文化事務署今日（24日）宣布，因疫情停辦三年的長洲「搶包山比賽」將於5月26日佛誕晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，18歲或以上、健康及體能良好人士可於下星期一、2月27日起報名參加，截止日期為3月20日，名額200人。大會將設選拔賽，共分初賽及複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者（包括最少6名女參加者）可晉身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位（包括最少3名女參賽者）。



+ 8

「搶包山比賽」在疫情過後再次舉辦，「搶包山比賽」名額為200人。如人數超出限額，大會將以抽籤方式選出參賽者。在長洲居住、就業或就讀的報名者可獲優先抽籤。康文署表示比賽共分為訓練、選拔賽及決賽三個階段，所有參賽者須完成4月16日的攀包山架及防墮安全訓練，方可參加4月30日下午舉行的選拔賽。

12名成績最佳選手可參加5月26日決賽

「搶包山選拔賽」則分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者（包括最少6名女參賽者）將可入圍，晉身同日舉行的複賽，爭奪12決賽席位（包括最少3名女參賽者）。該12名成績最佳的選手將可參加5月26日晚上11時30分至翌日凌晨零時45分舉行的「搶包山決賽」。

▼2022年5月8日 長洲太平清醮到處是平安包▼



+ 12

決賽共分男、女子組，兩組同時作賽，12名參賽者須在指定時間內摘取包山上的平安包，而不同範圍的平安包分數亦會有所不同，得分最高的男女健兒將獲勝；而在指定時間內取得最多平安包的參賽者將可奪得「代代平安獎」。由2016年起，累積取得任何三屆比賽冠軍的男女健兒將成為搶包山比賽「王中王」或「后中后」寶座的得主。

「搶包山接力邀請賽」將一如以往在個人賽後緊接舉行，長洲地區團體的攀爬選手，將獲邀以三人為一隊參賽。

尚有舉辦「包山嘉年華」

康文署補充，除「搶包山比賽」外，「包山嘉年華」還有學童填色及繪畫比賽，以及「攀爬嘉年華」等。至於5月14日舉行的「攀爬嘉年華」設有攀包山隊際接力賽、攀爬同樂活動、攤位遊戲、手工藝製作和綜合表演等，同場更設有「許願包山」和展出學童填色及繪畫比賽的得獎作品。

▼2022月5月8日 佛誕下的長洲人流不多▼



+ 15

報名方法：

2月27日起到康文署各區康樂事務辦事處，或離島區各體育館索取比賽章程和報名表格，亦可從「包山嘉年華2023」專題網頁下載章程和表格。



參賽者須於3月20日或之前將填妥的表格遞交或郵寄往香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓六字樓622室康文署離島區康樂事務辦事處，亦可傳真至2854 3949。



*「搶包山比賽」名額為200人，如人數超出限額，大會將以抽籤方式選出參賽者。在長洲居住、就業或就讀的報名者可獲優先抽籤。