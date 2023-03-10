林作涉撞凹停車場燈柱　信心滿滿被裁罪成罰2千　林稱準備好上訴

已投身保險界的前大律師林作，駕車入中環長江中心時疑因跣軚，被指撞凹停車場鋼柱，被控不小心駕駛，林否認指控，早前在東區法院受審後，案件今（10日）移至沙田法院裁決。林一直對贏官司充滿信心，並多次說要燒炮仗，裁判官今裁定他罪成，並判他罰款2千元。



林作得悉裁決結果後表現平靜，其後應裁判官要求站立聞判，期間雙手放在身前，並不時低頭。他離庭時稱已準備好要上訴，並明言死都唔會賠償，



被告林作被票控於2022年6月10日中午近12時，在中環皇后大道中2號長江集團中心停車場，不小心駕駛一輛私家車。

林作在庭外稱，已準備好要上訴。(凌子淇攝)

林在庭外稱已準備好上訴

林作在庭外表示已準備好提出上訴，認為今日只是過程一部分，「呢度只係上半集啫，下半集就去到金鐘高等法院見。」林又指會把2,000元罰款當成保險供款。對於裁判結果，林稱相信裁判官有自己看法，但非常有信心上訴可以得出不同結果，因為：「我哋係深信法治會還我哋一個清白。」

林表明死都不會賠償

裁判官裁決時拒絕接納林作自辯，林形容當刻猶如平時與女友裕美吵架，並說：「個種感覺係hurt嘅。」但仍須勇於面對，站在身旁裕美忍俊不禁。至於賠償方面，林指根據裁判官裁決理由，無法肯定損壞是由他造成，因此尚未有定案。若果大廈日後追究，雙方又無法達成共識，則有機會要在小額錢債處理，林又說：「我係死都唔會賠。」林最後表示，他至今每天都會使用涉案停車場，因覺得該停車場「幾好」，直言：「我就係嗰啲見過鬼唔怕黑嗰啲。」

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案情指，林當日駕車入收費處時撞到設施，他離開停車場時通知了客戶服務的職員。物業管理的職員檢查，後見入車道第四條鋼柱有3處凹痕及刮痕，地下有紅色車輛碎片，並有翻查關路電視，見一駕紅色車當日曾撞到該柱。但林否認柱上的凹痕由他造成。

林自辯時稱，當日他駕駛他最常駕駛的Alfa Romeo古董車，當日他駛入停車場時，因前面的汽車曾煞車，他沿車左轉時出現「推頭（Understeering）」情況，他遂全面煞車，但車未停下，他聽到車軚划過地面的聲音，車與鋼柱曾有接觸。他曾下車查看，見右邊車頭有油漆掉落，但結構上並無損壞。林承認當日有碰到柱身，但否認造成柱上的3處凹痕。

案件編號：ESS 26888/2022