林作涉停車場撞柱　辯稱碰撞輕微指保安誇大　自讚表現掂過碌蔗

前大律師林作疑因跣胎在停車場撞到鋼柱，被票控不小心駕駛，他今午(16日)出庭自辯，指其車頭確有碰到鋼柱，但觸碰輕微，導致油漆掉落。大廈保安卻稱「無法修補」，認為其說法誇大，認為控方無法證明其實的碰撞造成損毀。裁判官把案押後至下周五(24日)作結案陳詞。林離庭時形容自己在庭上的表現「非常精彩」及「掂過碌蔗」，有信心贏官司，又說：「期待下星期五可以出嚟燒炮仗。」



被告林作被票控於2022年6月10日中午近12時，在中環皇后大道中2號長江集團中心停車場不小心駕駛一輛私家車。林作今日由大律師梁曦代表，女友裕美都有到庭支持。

涉案車是Alfa Romeo古董車

現已投身保險業的林作，以一口流利英語作供，他稱18歲起開始駕車，至今已有15年駕駛經驗，過往沒有任何交通紀錄。而他差不多每日都會駕車，至於涉案Alfa Romeo古董車，是他最常用的座駕。

當日天雨路滑已提早煞車

林指當日下大雨及有雷暴，路面濕滑，中午時分他從半山寓所駕車到長江中心，打算到對面的渣打銀行辦公。由於他經常使用該停車場，熟悉路面情況。駛進下斜車道時，意識到地面濕滑，而且旁邊有另一逆向車道，故加倍小心地慢駕，並有逐漸煞車，甚至早於排在前面的汽車煞車。當他沿車左轉時，發現有「推頭（Understeering）」的情況發生，此時他已全面煞車，但車輛未有停下，他聽到車軚划過地面的聲音。

觸碰輕微不覺有造成損傷

林形容當時有兩項選擇：可越線到對面線，或任由車頭碰到車道第四條柱。前者做法較危險，因為對面線會有車輛行駛，故選擇了後者，認為較安全。其時車速不快，車與柱的觸碰十分輕微，不覺有造成損傷。之後把車泊好，下車後見右邊車頭有油漆掉落，但結構上並無損壞。

認為無法修補說法誇大

林見狀，便通知停車場收費處職員，其後大廈保安經理向他表示，柱身不鏽鋼板被損毀，無法修補，需要更換。林對此感到驚訝，雖然觸碰可能導致車身掉漆，及柱身出現刮痕，但見不到任何凹痕，認為「無法修補」的說法誇大，鋼板不至於要更換。林遂向經理指出，其他鋼柱有相同凹痕，對方表示已有人就該些損毀賠償。

林作稱他事後在裕美陪同下到停車場拍照作記。（凌子淇攝）

裕美陪同到場拍照作記

裕美其後陪林到場，並拍下其他鋼柱的照片作記。林在庭上指，相片可見入車處收費亭旁的鋼柱，凹陷情況比他碰到的第四條柱更甚。警員到場後指，若雙方能夠私下處理，便不作進一步調查。林表示，只要大廈一方能夠證明柱身損壞是由他造成，以及柱身需要更換，他樂意作出賠償。

指長江中心未能提供其導致損毀的證據

控方盤問時，數度問及大廈工程部職員當日所拍照片，有否令林憶起碰撞造成的損毀。林稱不清楚損毀是否由他造成，他曾要求長江中心提供證據，證明其汽車觸碰導致損毀，但對方未能做到。

覺碰撞輕微故泊好車才檢查

控方另指，林下車後立刻檢查汽車狀況，是因他知道碰撞造成損毀。林反駁，他當時認為觸碰輕微，才會待至泊好車輛始下車檢查，相反如果他意識到觸碰力度很大，便會即時下車檢查情況。

控方質疑林車速過快

控方最後指出，當日天雨路滑，車道狹窄，但林車速過快，無法控制車輛。林否認，強調他當時已經全面煞車，又說：「我認為在當時情況下，我作出了最佳的決定……我相信任何有經驗的駕駛者，都會做出我所作的事。」他承認車輛碰到柱身，但否認造成柱身3處凹痕。

林離庭稱其庭上表現超出預期

林離庭時表示十分滿意他在庭上的表現，形容「非常精彩」，甚至超出預期，有信心贏官司。他指今日聆訊順暢，直言：「期待下星期五可以出嚟燒炮仗，如果要用成語就係，掂過碌蔗！」

案件編號：ESS 26888/2022