城大引入娟姍牛供教學及生產奶製品　動保團體默站抗議促不殺不棄

香港城市大學去年從澳洲引入24隻娟姍牛，以教導學生畜牧業及動物福利的知識，該批母牛乳供應的牛奶及雪糕製成品，預計今年春季限於校內出售。有動物保護團體本月初發起聯署批評城大奴役乳牛，質疑仍以牛作為生產牛奶和供學生學習的工具，是與牛奶業式微、植物奶漸大行其道的世界趨勢背道而馳，促城大承諾對牛隻「不殺不棄」，並公開牛隻照料和教研的指引等。



多個動物保護團體今天（18日）早上於連接城大的行人隧道發起默站行動及遞交請願信，促請城大保護牛隻福利。校方派員接收請願信。



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城大教育農場去年11月舉行開幕禮，是近20年首個乳牛場，提供場地予動物醫學及生命科學院的學生進行學習，學生可在農場內學習不同儀器的操作，同時研究乳牛的行為、照顧方式及臨床治療。當時預計該24隻乳牛大約於2023年初分娩，其後出產牛奶，預計今年2月成為產品並出售，另外有意用牛奶製成雪糕，於春季出售。校方當時強調，相關奶製品只是農場副產品，只會在城大校內出售。

900人及十團體參與聯署

今早約10時30分，多個動物保護團體，包括地球共惜、救救港豬、香港零皮草行動等到城大請願，促請城大保護牛隻福利、承諾不殺不棄 ，並把月初以來收集約 900人及超過10個團體聯署的請願信，交予城大賽馬會動物醫學及生命科學院代表。期間亦向城大外的隧道途人派發單張鼓勵參與聯署。《香港01》正候城大回覆。

城大於去年在大埔林村開設農場，飼養24 隻從澳洲運送來港的娟珊牛，並以人工受孕方式繁殖。而農場最多可飼養60隻牛。

▼2022年11月16日 城大教學農場接收澳洲入口的24隻娟姍牛舉行開幕禮



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小牛一出生被迫與母牛分離

動保團體批評，城大以培訓獸醫為藉口、奴役牛隻；牛隻被終身困養，強迫懷孕、搾奶，誕下小牛後更隨即被強行母子分雕。

動保團體去年底已主動聯絡城大，質詢如何減低人工受孕對母牛造成的痛楚和困擾、如母牛未能產奶會否被殺等，引述城大回覆指「不能生育的牛隻會被人道毁滅或屠宰」，但未有明確回應其他質詢。

馬子琪手持其他地方母牛受虐的照片在城大請願，促枋方不要勞役乳牛。（洪芷菁攝）

動保團體「地球共惜」項目經理馬子琪表示：「不斷人工繁殖只會令更多牛隻受害，甚至會有牛隻因身體出現問題、未能產奶，或農場不斷繁殖至可應付能力的上限而被殺。」

請願信提出9大要求

動保團體請願信提出9大要求，包括不殺不棄、讓母牛和其子女共同生活、提供充足的清潔飲食及醫護保健、提供足夠、衞生又舒適的活動空間（包括室內和室外）、不以任何理由傷害牛隻身體、不再繁殖和引入更多母牛、把學校農場轉型為動物收容所、公開牛隻照料和教研的指引細則及牛隻健康紀錄，以及成立校內動物福利委員會。