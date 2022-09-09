創新科技及工業局局長探訪社創基金食物援助計劃服務機構

創新科技及工業局局長孫東今日（9日）探訪社會創新及創業發展基金（社創基金）食物援助旗艦項目FOOD-CO的協創機構聖雅各福群會慈惠軒，了解社創基金食物援助計劃的最新運作情況，並鼓勵機構繼續進一步透過資訊科技，提升本港食物援助服務界別的效益，並加強推動食物捐贈。



FOOD-CO協創機構聖雅各福群會總幹事李玉芝向孫東介紹食物援助計劃詳情。（政府新聞網圖片）

FOOD-CO協創機構聖雅各福群會總幹事李玉芝向孫東介紹食物援助計劃詳情，並示範透過一條龍自動化物流系統，提供食物運送及暫存服務。孫東了解到計劃設立一站式義工招募及培訓平台，為中小型食物援助機構提供人手支援，並同時推展自動化食物捐贈程序，例如引入人工智能聊天機器人。他亦聽取有關社創基金因應疫情而開展的抗疫食物援助計劃運作情況的簡介。

孫東聯同社創基金專責小組主席李正儀博士和副主席繆志仁向基層家庭派發食物包，並與受惠人士傾談。（政府新聞網圖片）

孫東表示，社創基金推動利用創新意念鼓勵跨界別協作，有效應對社會需要。他樂見FOOD-CO平台以科技連繫食物捐贈者和服務機構，讓雙方可透過手機應用程式，分享食物供求的資訊，同時進行配對，方便省時。

其後，孫東聯同社創基金專責小組主席李正儀和副主席繆志仁向基層家庭派發食物包，並與受惠人士傾談。每份食物包包括米、麵條、餅乾及罐頭食品。適逢中秋佳節臨近，孫東教授亦送上月餅和水果，希望為他們加添節日溫暖。