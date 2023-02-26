李家超宴請國家男子籃球隊　指來港作賽：為香港打一支「體育針」

國家男子籃球隊來港作賽，行政長官李家超今晚（26日）在禮賓府設宴歡迎。他致辭時指，國家男子籃球隊的到來，為香港打了一支「強心針」、「活躍針」、「體育針」；又指香港今次成為國際籃球聯會籃球世界盃的比賽主場，是中國籃協對香港的信心表現。



李家超也提到，今次比賽除表現國家對香港的支持，也展現三大特點和意義，包括香港可善用「一國兩制」的優勢，貢獻國家快速發展；把握好國家支持，舉辦國際頂尖盛事；以及藉著一流運動員展示精湛技術，促進本地體育蓬勃發展。



行政長官李家超在禮賓府設宴歡迎國家男子籃球隊。（政府新聞處）

李家超形容總共為港打「三針」：強心針、活躍針、體育針

李家超在禮賓府設宴歡迎國家男子籃球隊到香港作主場作賽，他形容國家男子籃球隊的到來，為香港打了一支「強心針」、「活躍針」、「體育針」。他表示，有報道指國家籃球隊員到香港來主場作賽的球賽門票開售之後，五分鐘就全賣完，說明他們是實力和魅力兼備，深受香港市民歡迎及擁護。

李家超續指，香港成為今次國際籃球聯會籃球世界盃的比賽主場，是中國籃協對香港的信心表現，並認為這次比賽對香港來說，除了表現國家對香港的支持，更展現了三大特點和意義。

其一是香港可以善用「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，貢獻國家快速發展，他形容香港未來的發展潛力無限，就如國家籃球隊員在球場上的精彩表現一樣，「會不斷實現新飛躍，繼續以香港所長，服務國家所需。」

其二是香港可把握好國家的大力支持，舉辦國際頂尖盛事，為增進世界各地人民的友誼作出貢獻。其三則是藉一流運動員展示精湛技術，香港市民有機會近距離、現場觀看世界級運動員作賽，激發他們對籃球、對體育的熱情，提升香港體育全面發展、體育文化和運動風氣。

▼中國男籃荃灣出戰取首勝精彩畫面▼



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港府將支援本地體育協會參與內地及區域大型比賽

李家超提到，跟內地一樣，籃球在香港是深受年輕人歡迎的項目，認為今次國家籃球隊以香港作主場，能為香港年輕人帶來啓發。

他續表示，發展體育不但能促進市民健康，更可建立產業，貢獻國家發展。港府將支援本地體育協會參與內地及區域性的大型比賽，在職業、學界、民間業餘等不同層面提升香港體育發展水平；而在2年後、即2025年，香港將攜手廣東省和澳門特區，主辦第十五屆全運會，港府將全力推動香港的體育發展，也會全面增加和提升體育及康樂設施。