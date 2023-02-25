李家超與賀一誠會面　就推動兩地與大灣區合作交換意見

特首李家超今日（25日）在禮賓府與澳門特首賀一誠會面，就推動港澳合作和粵港澳大灣區高質量發展交換意見。律政司司長林定國、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。



李家超下星期訪澳門

李家超向賀一誠介紹了「融入國家發展大局督導組」，加強頂層統籌督導，使香港更積極和主動融入國家發展大局。他說香港和澳門一直優勢互補，在商貿、跨境基建、文化旅遊等不同重要領域緊密合作，攜手推進大灣區建設。

賀一誠亦參觀和考察了香港科學園和「InnoHK創新香港研發平台」旗下一所與澳門大學合作的中藥創新研發中心。李家超表示，歡迎澳門旅遊局今個月邀請香港旅遊業界考察團到澳門考察，推動港澳旅遊合作和兩地旅遊產業的發展。

李家超表示期待下星期到訪澳門，與賀一誠更深入商議進一步加強港澳合作，為包括香港和澳門的大灣區創造更多發展動力，攜手為國家發展作出更大貢獻。

賀一誠期望合作舉辦盛事活動

賀一誠則感謝港府熱情接待，表示香港經濟有着良好的基礎，具備國際金融市場的堅實基礎，澳門有賴國家的支持及包括香港在內各地友好的支援，社會上下同舟共濟，共渡時艱。

賀言誠表示，兩地將加強科技創新、金融、中醫藥、旅遊、文化、體育等方面的合作和協同發展，推動產業發展合作共贏。港澳兩地可共同舉辦盛事活動，如巡迴演唱會、國際著名球賽等，為大灣區發展融入創新動力。

今次澳門訪港團包括行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農、行政長官辦公室主任許麗芳。訪港團亦在創新科技及工業局局長孫東等陪同下考察了科學園，並參觀了創科體驗館。