小朋友寫信邀請李家超探訪　梁美芬、梁熙齊錯重點！︱政壇諸事町

特首李家超收到在廣州讀書的香港小朋友信件，邀請他到學校參觀。他今晚（24日）將信件貼上Facebook，結果引來包括經民聯梁美芬、民建聯梁熙「雙梁」「錯重點」回覆，並有大批市民留言！



李家超收到內地讀書的香港小孩信件，邀請他參觀學校。（李家超Facebook）

李家超貼出8封來自同一間小學二年級學生的信，內容是介紹他們讀書的學校，並邀請李家超到學校參觀。該學校是內地第一間開設「港澳子弟班」 的公立學校，李家超說該校見證兩地教育合作交流的階段性成果。

該信應該是同學的作文功課，因全部題目都是《致李家超伯伯的信》。收到信的李家超表示：「多謝小朋友們給我的來信，家超伯伯也祝你們學業進步，健康快樂！」

應叫家超叔叔、家超哥哥？

該帖文引來不少人留言，但大家都將焦點放在「李家超伯伯」上面。梁美芬就說：「應該是家超哥哥吧。」而梁熙則表示：「應該唔係伯伯啦，最多都係家超叔叔。」亦有人留言說「家超哥哥親切啲」，「不過廣州人無叫叔叔習慣」。

李家超說，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布4周年，提到要加強基礎教育交流合作，鼓勵粵港澳三地中小學校結為「姊妹學校」，在廣東建設港澳子弟學校或設立港澳兒童班。他說政府正積極努力朝着目標進發，推動多方合作交流項目。