屈穎妍再發文反駁聖士提反女子中學　指校方語言偽術掩飾錯失

專欄作家屈穎妍上周五(24日)在《Speak Out HK 港人講地》撰寫專欄文章，批評聖士提反女子中學曾拒軍裝警入內，校方今日（27日）發聲明反駁指該文章內容不實，並就不實報導「深感忿慨」，並強調會保留法律權利追究責任。



屈穎妍下午再在專欄撰文反駁，指校方的聲明指無回應校長是否曾經拒絕軍裝警察進校園，又強調軍裝女警的確曾披著一件不是警察制服的外套。她又指責校方不承認錯誤，以語言偽術去掩飾錯失。



屈穎妍上周五(24日)在《Speak Out HK 港人講地》撰寫專欄文章，批評聖士提反女子中學拒軍裝警入內，校方今日（27日）發文反駁指內容不實，翻查校園閉路電視紀錄，有職工帶多名軍裝警員進校，並由校長向警員提供資料協助處理，校方就不實報導深感忿慨，並強調會保留法律權利追究責任。

屈穎妍：不敢直接回應校長是否曾經拒絕軍裝警察進校園

屈穎妍下午再在專欄撰文反駁，指校方的聲明「只說了事情的下集，隱藏了上集，更不敢直接回應『校長是否曾經拒絕軍裝警察進校園』」，她又質疑為何到女廁幫忙救人的軍裝女警，會披著一件不是警察制服的外套。

她又指出，當時是警察見事態危急，決定逕自進入校園，期間有老師及職員欲阻止，說要先上3樓問準校長，但警員以救人為先為由沒理會，才會有學校閉路電視拍到的「其後多名軍裝警員先後到達學校金禧樓」的畫面，「如果如校方所言沒阻止軍裝警員入內，那麼一早到場的警察，為什麼『其後』才在CCTV出現？他們一直站在校門外看風景？睇大戲？」

指責校方不承認錯誤 以語言偽術去掩飾錯失

屈穎妍又提到管浩鳴牧師是聖士提反女子中學的校監，而據她所知校長已向校監及校董會解釋是因怕軍裝警察「嚇親學生」而拒警入內，質疑一樣穿著制服的消防員及救護員為什麼不會「嚇親」學生。屈穎妍又在文未指責校方不承認錯誤，以語言偽術去掩飾錯失。

屈穎妍在《Speak Out HK 港人講地》指聖士提反女校校長阻止軍裝警入校。(《Speak Out HK 港人講地》網站截圖)