日本航班限制｜日韓3.1撤限飛安排　國泰4、5月每周增11班飛日本

日本去年12月底開始限制由香港出發的載客航班的數量，香港政府今（27日）表示，得悉日本當局3月1日起撤銷相關的限制。國泰航空表示，已計劃於4月份及5月份分別每周運營83班及94班航班前往日本，較3月份每周分別各增11班及22班。



另一方面，韓國當局亦由今年1月10日起至2月底對香港的客運航班實施限制，政府得悉韓國當局將如期於3月1日起，撤銷相關的限制，特區政府對此表示歡迎。



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林世雄：民航處和機管局協助盡快復飛取消航班

自去年底至今年初，內地取消大部份出入境限制及防疫措施，日本及韓國相繼推出針對香港航班措施，包括日本一度限制香港航班只能飛往部份機場等，其後亦限制抵達當地航班數目，令多間航空公司不時取消赴日本航班。

香港政府今宣布，已獲悉日本及韓國將在3月1日起，撤銷相關的限制。政府強調，一直與日本與韓國當局保持溝通，並嚴正要求對方盡早撤回所有針對香港航班的不合理限制。政府認為，日本與韓國當局撤銷相關限制將為旅客帶來更大的便利，並有助加快香港航空業的復常。

運輸及物流局局長林世雄表示歡迎，他表示民航處和機管局會提供可行的協助，讓受限令影響的航空公司可以盡快有序地復飛受事件影響而取消的航班。他感謝日本和韓國駐港總領事館在事件中提供的協助，亦感謝相關的旅行社和航空公司嚮應政府的呼籲，一直盡力為受影響的旅客提供協助和支援。

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國泰5月份往日本每周較3月份増22班

國泰回應稱，歡迎日本政府取消各限制，已計劃於4月份及5月份，分別每周運營 83 班及94班航班前往日本，較3月份每周72班航班前往日本，分別各增11班及22班。

HK Express回應指，會因應日本政府的最新措施，並密切留意市況以調整航班數量。

香港航空則稱現時前往日本東京、大阪、沖繩、北海道航班正常營運，會持續評估市場需求決定是否增加航班數量，並會適時公佈。