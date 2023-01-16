HK Express取消部份2月1日至16日來往日本航班　稱日本限制營運

撰文：江麗盈
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HK Express（香港快運）今午（16日）公布，由於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，取消部份2月1日至16日來往日本的航班，包括香港往日本沖繩機場、大阪-關西機場、東京-羽田機場、及東京-成田機場的多個航班。受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可獲安排更改出發日期／時間、或全額退款。

HK Express在其網站上公布，鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，將取消部份2月1日至16日來往日本的航班，包括:

由香港出發往日本之航班

目的地：沖繩
UO820　2023 年2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日

目的地：大阪-關西
UO688　2023年2月3日、10日
UO898　2023年2月2日

目的地：東京-羽田
UO622　2023年2月1日至16日

目的地：東京-成田
UO646　2023年2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日
UO650　2023年2月1日、8日、15日

由日本出發往香港之航班
出發地：沖繩
UO821　2023年2月11日、13日、15日

出發地：大阪-關西
UO689　2023年2月10日

出發地：東京-羽田
UO623　2023年2月10日至16日

出發地：東京-成田
UO647　2023年2月11日、14日、16日
UO651　2023年2月15日

HK Express指受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可獲安排免費更改出發日期／時間、或全額退款。惟更改相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交，並須於今年6月30日或之前出發。

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