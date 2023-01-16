HK Express取消部份2月1日至16日來往日本航班　稱日本限制營運

HK Express（香港快運）今午（16日）公布，由於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，取消部份2月1日至16日來往日本的航班，包括香港往日本沖繩機場、大阪-關西機場、東京-羽田機場、及東京-成田機場的多個航班。受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可獲安排更改出發日期／時間、或全額退款。



HK Express在其網站上公布，鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，將取消部份2月1日至16日來往日本的航班，包括:

由香港出發往日本之航班



目的地：沖繩

UO820 2023 年2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日



目的地：大阪-關西

UO688 2023年2月3日、10日

UO898 2023年2月2日



目的地：東京-羽田

UO622 2023年2月1日至16日



目的地：東京-成田

UO646 2023年2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日

UO650 2023年2月1日、8日、15日



由日本出發往香港之航班

出發地：沖繩

UO821 2023年2月11日、13日、15日



出發地：大阪-關西

UO689 2023年2月10日



出發地：東京-羽田

UO623 2023年2月10日至16日



出發地：東京-成田

UO647 2023年2月11日、14日、16日

UO651 2023年2月15日



HK Express指受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可獲安排免費更改出發日期／時間、或全額退款。惟更改相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交，並須於今年6月30日或之前出發。