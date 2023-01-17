國泰航空受日本限制航班數量政策　取消2月上旬50班往返日本航班

繼HK Express香港快運取消2月上旬部份日本航班後，國泰航空周一（16日）深夜公布，由於日本政府對每間航空公司從香港飛往日本的航班數量實施限制，國泰航空將取消2月3至16日往返香港及日本的部份航班，涉及東京成田國際機場、大阪關西國際機場、名古屋中部國際機場及福岡機場航班，共計50班往返日本航班。



▼國泰航空2月3至16日取消的日本航班▼



已開始為受影響顧客重新預訂其他航班

國泰航空表示，遵守最新旅遊限制，須減少2月的日本航次，涉及2月3至16日部份航班，公司對於受航班取消影響的顧客深感抱歉，已開始為所有受影響的顧客重新預訂其他航班，顧客將收到載有新航班詳情的電郵，也可以在自助訂位管理服務查閱相關資訊。

國泰表示，顧客需確保已提供最新的聯絡方式。若直接透過國泰航空訂票，可透過電郵的連結重新預訂或辧理退款；若透過第三方或旅行社訂票，需直接聯絡旅行社安排更改。國泰提醒顧客現階段毋須致電顧客服務團隊查詢，強調會繼續盡力維持航班服務運作，衷心感謝顧客的體諒與支持。

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