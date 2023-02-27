天文台請暑期實習生　讀多媒體設計都可申請　每月可獲$10500

香港天文台推出暑期實習計劃，全日制專上學生如就讀氣象、物理、數學及計算機科學等理科生，以及多媒體設計、電影電視等課程學生均可申請，在天文台進行短期項目或研究工作。



計劃培訓期由6月5日開始，為期8星期，有意報名學生可在4月17日中午或之前提交申請表，天文台會在5月16日或之前發出取錄通知，學員可獲每月10,500元獎學金。



申請暑期實習計劃連結

天文台推出暑期實習計劃。（天文台Facebook）

由6月5日起實習8個星期

天文台表示，暑期實習計劃期間，學員會在經驗豐富的天文台導師指導下，在天文台進行短期項目或研究工作，學習並獲取與修讀科目或興趣領域相關的工作經驗。 天文台會給予成功獲此計劃取錄的學員，每月10,500元的獎學金，如實習因任何理由終止，天文台會保留選擇按比例撤回獎學金的權利。

天文台稱，計劃培訓期期由6月5日，為期8個星期，申請人需為全日制專上學生，包括在本地就讀及在海外就讀的香港永久性居民；另要具備良好的學術背景和相關項目要求的知識和技能，及可操流利中文或英語。

▼天文台2018年開放日▼



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4月17日中午12時截止報名

根據天文台要求，部份項目需要學員主修物理、數學、氣象學、計算機科學等，另亦有一些項目供修讀多媒體設計及電影電視等課程學生報名。詳情可瀏覽天文台相關網頁。

有興趣參加計劃的學生可即日起在網上提交申請，截止報名日期為4月17日正午12時，天文台會在5月16日或之前通知獲取錄的學員，如在此日期後仍未獲得通知，可視為申請不成功。

天文台暑期實習計劃資料

培訓期 : 由2023年6月5日 (星期一) 起，為期8個星期



一般要求 : 申請人須符合以下條件:



(1) 全日制專上學生

(a) 本地就讀； 或



(b) 海外就讀的香港特別行政區永久性居民；及



(2) 具備良好的學術背景和符合列在附件II（只提供英文版本）內相關項目要求的知識和技能；及

(3) 能操流利中文和/或英語。

獎學金 : 天文台會給予成功獲此計劃取錄的學員每月10,500 元的獎學金。



學員身份 : 學員會以實習生的身份在天文台接受培訓。



申請手續 : 申請者需要填妥這連結會以新視窗打開。網上申請表格（只提供英文版本）及遞交所需相關資料

截止申請時間 : 4月17日 (星期一) 香港本地時間正午12時



取錄通知 : 成功申請之學員將在5月16日或之前收到取錄通知。



查詢 : 如有任何疑問，請聯絡李先生(電話 : 2926 8318)或龔先生(電話 : 2926 8319)，或電郵至train2@hko.gov.hk。



科學主任是天文台核心人員，主要工作是預測天氣。（資料圖片）

天文台3月尾復辦開放日慶祝成立140周年

另外天文台將於3月25日及26日（星期六及星期日）復辦開放日，介紹天文台的工作，並慶祝天文台成立140周年。開放日採用今年世界氣象日的「天氣．氣候．水，代代向未來」主題，設置展覽以提高公眾對氣候變化的關注和認識，並介紹天文台如何應用嶄新科技提供各項服務，包括天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測。

天文台表示，參加開放日的市民須預先作網上登記，每人最多可索取四張入場券，費用全免。如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。登記系統由即日起至3月6日中午12時開放，成功獲取入場券人士會於3月14日或之前經電郵收到二維碼入場券。