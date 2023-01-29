天文台連續兩日發霜凍警告　預料周三起一連五日有陣雨及潮濕

近日天氣寒冷，天文台今日（29日）下午連續第二日發出霜凍警告，寒冷天氣警告亦同時生效，明日（30日）清晨在高地或新界北部可能出現地面霜，預料明早最低氣溫約12度，新界再低幾度。日間最高氣溫約17度。吹和緩東至東北風，明日風勢清勁。



另外，天文台預料隨著季候風在本週中期稍為緩和，該區氣溫逐漸回升，雲量增多，由周三起將一連五日有陣雨，市民外出時記得帶遮。



▼1月28日 年初七「人日」天氣寒冷▼



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明晨高地或新界北或結霜

天文台於今日下午4時30分發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，明日清晨在高地或新界北部可能出現地面霜，另外寒冷天氣警告亦現正生效。 天文台預測本港明日早上天氣寒冷，提醒市民應注意保暖。

昨日是今年首發霜凍警告，大批市民今早清晨5時到大帽山，當時氣溫只有1度，想看高地結霜情況，結果失望而回。

天文台連續兩日發出霜凍警告。（天文台網頁截圖）

根據自動分區天氣預報，明日清晨本港氣溫普遍為10至12度，而在大埔、上水、流浮山等地區更跌穿十度，打鼓嶺僅得7度。

明日清晨本港氣溫普遍為10至12度，而在大埔、上水、流浮山等地區更跌穿十度，打鼓嶺僅得7度。（天文台截圖）

而根據九天天氣預報，東北季候風會在明日為華南帶來寒冷及乾燥的天氣。隨著季候風在本週中期稍為緩和，該區氣溫逐漸回升，雲量增多，而預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在本週後期影響廣東沿岸，該區風勢較大。

2月將至，首五天（周三至日）起將一連五日有陣雨，氣溫由周三、四的17至20度，稍降至隨後三天的16至19度，相度濕度亦較高，介乎百分之75至95。

▼1月25日 天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼



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▼1月28日 嘉道理農場暨植物園鐘花櫻桃滿開▼

