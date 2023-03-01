竹篙灣服「疫」三年今停運　卓孝業︰由「糟糕灣」變竹篙灣大學

「送你去竹篙灣！」三年來令人聞風喪膽的一句話，隨着本港復常，這個位於迪士尼樂園旁的竹篙灣社區隔離設施，完成歷史任務，今日（1日）正式關閉。

保安局為其舉行閉幕儀式，在正門大閘關上的一刻，有在場職員感觸。副局長卓孝業在致辭時表示，竹篙灣三年來服務有進步，「市民話由『糟糕灣』變竹篙灣大學」。



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政府在1月30日宣布新冠確診者毋須隔離，意味著隔離檢疫設施完成任務。竹篙灣社區隔離設施在2020年7月18日投入服務，比實施口罩令遲三天，近三年以來，是隔離設施較著名及具標誌性。負責營運該設施的民眾安全服務隊，今（1日）早舉行關閉儀式，主禮嘉賓為保安局副局長卓孝業，邀請民安隊及一眾在隔離中心服務過的保安局人員一同觀禮。

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卓孝業在致辭時表示，見證到竹篙灣的質素逐步提升，「之前呢度有個花名叫『糟糕灣』，但而家網民都話呢度係『竹篙灣大學』，因為可以入嚟深造」。



他提到竹篙灣在面對幾次疫情高峰期時，都即時接收大批確診者是挑戰。而且曾做過文憑試試場和選舉票站，他感謝各部門和機構幫忙。他未有提到檢疫中心日後的安排為何。

2020年初新型冠狀病毒病毒來襲，土木工程拓展署及建築署分別委託兩家國營的建築公司，以合計6.26億元的合約，於迪士尼樂園停車場的一幅約4公頃政府土地上興建臨時檢疫設施，提供至少600個檢疫單位，後後再委託金門建築及中國建築，再興建額外的檢疫單位，最終在同年7月18日正式投入800個檢疫單位。

竹篙灣檢疫營膳食被指質素欠佳，圖中質感形同磚塊的「粟米肉餅」飯引起網民嘩然，涉事承辦商為「丹尼食品有限公司」。（資料圖片）

疫情初期，確診者必須被強制隔離，一住就要14日，措施雷厲風行，只得幾小時通知期，網上流出「隔離攻略」、「走佬袋必備」供確診者參考，令確診者聞「竹篙灣」色變。其中一件「著名」事件，為早期有被隔離者在網上投訴膳食太硬的粟米肉餅飯，或白飯太硬等。