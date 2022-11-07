竹篙灣檢疫之體驗　親證隔離營「劣食」不太劣

久違了的工程界國際會議上月中在愛爾蘭完滿結束後，遠赴當地的筆者於英國返港，初嚐「0+3」入境政策之便，不但入境安排順暢，回港後亦毋須再入住隔離酒店，對公事私事兩忙的香港人來說，的確比以往便捷。筆者遵循政策進行為期3天的醫學監測後，原本以為可盡快重投工作，卻不幸在完成醫學監測往後才驚覺染疫，需入住竹篙灣檢疫中心。想不到筆者在新冠疫情爆發疫情近3年以來，終首度「失守」以患者身份入住檢疫中心。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



已接種四劑新冠疫苗的筆者在回港數天後，經檢酸檢查後證實確診，當時輕微發燒，亦略為失去味覺，容易感到疲倦，但整體病徵不算非常嚴重。因家居隔離不便，筆者希望入住自費的檢疫酒店，但最終因沒有這選項而要入住竹篙灣檢疫中心作自我隔離。

竹篙灣檢疫中心一直被指環境惡劣，曾有不少隔離人士投訴得不到應有的照顧及幫助，亦屢傳膳食質素差劣等。因此，筆者是次親身體驗入住檢疫中心前已早有作好心理準備，幸好不但未遇上太強差人意的待遇，情況反而較想像中好。

檢疫中心雖然由「組合屋」建成，但地方尚算整潔、明亮及不太擁擠，一人可入住放置有兩張床的房間，室內有兩張直身膠椅子，但椅背沒有軟墊，如想坐得舒服或要動動腦筋。筆者就將其中一張床褥摺成椅子般形狀，令室內多了一張梳化供休息，此自家製梳化不但為隔離的日子增添舒適感，亦為筆者帶來點滿足感。

雖然筆者已自備大部分日用品，但若有需要，隔離人士仍可向現場人員提出索取日用品要求，如即棄內褲、即溶飲品及沐浴液等基本生活用品，甚至已事先在房內備有潔淨的被袋、床單及枕頭套，而物資要求一般上午提出，用品同日中午或下午便會送至房間，實在是想像不到的方便。而筆者認為若該處能提供拖鞋或無線上網服務也許會更理想，但相信後者較難處理。

至於傳說中的「劣食」亦未算太惡劣，一般正餐均有四、五款菜式可供選擇，包括葷食、素菜，甚至供不同種族人士選擇的清真菜式等，款式亦尚齊全，食物質素亦不算太差，擺盤有點如飛機航班上的「飛機餐」，餐單安排亦見心思。雖然食物質素尚可，但筆者因暫失部分味覺，故「食不知味」，唯獨吃下味道頗酸的香橙時才感覺到自己的味蕾。

除了一日三餐，能獲得適當診治對患者來說亦十分重要，檢疫中心雖沒有駐場醫生會走到房間前作面對面的問診，但如有需要可透過電話求醫，工作人員會因應患者需要將藥物送到房間的靠窗外的特定放物架位置，讓患者只需打開窗戶，便能在房間輕易伸手取走藥物或其他物資，毋需打開房門。

八天的檢疫中心體驗令一直只負責隔離設施設計和建造工程的筆者，首次有親身使用設施的感受，是難得的經驗，相信亦有助筆者日後在設計同類設施時考慮得更周詳和貼心。今次隔離之旅亦不得不感謝在檢疫中心盡心盡力照顧隔離人士、作出種種有序但又不繁複的營內安排，及穩妥而有效率管理執行的工作人員，包括醫護人員、各政府部門職員及民安隊，以至不同外判商等人員，默默耕耘的他們著實為本港抗疫之路立下不少汗馬功勞，非常值得被好好記下。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

