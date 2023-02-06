竹篙灣隔離中心3.1停運　員工遭承包商提早解僱　擬向勞工處申索

竹篙灣隔離中心近日爆發勞資糾紛。港府1月30日起撤銷確診者隔離令安排，社區隔離設施則會運作至本月28日。《香港01》獲悉，竹篙灣隔離檢疫中心有員工表示，資方以以衞生署要求減少人手編制為由，要求大批外判保安員及清潔工工作至本月12日，提早離職，引起員工不滿資。



有員工稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金，正醞釀行動包括動員今天（5日）前往勞工處申索求助。有員工估計，有一半即約500名保安及清潔工面臨解僱。《香港01》已向勞工處、衞生署及聘用員工的中國海外物業服務有限公司作出查詢，正待回覆。



▼竹篙灣社區隔離設施▼



竹篙灣現有三類合約員工 由承包服務商及保安局聘用

本港疫情以來，港府先後開設八個社區隔離設施，其中河套方艙醫院從未啓用，其餘六個亦已相繼關閉或轉作備用狀態，竹篙灣則屬最後一個仍在使用的檢疫設施。

竹篙灣社區隔離設施（竹篙灣隔離中心）現時主要有三類合約員工，包括保安及清潔員，負責承包服務的大判為中國海外物業服務有限公司，以及由保安局直接聘用的內務管理助理。竹篙灣共分為11個區域，自疫情緩和，部分區域轉為備用狀態，外判商亦部署縮減人手。

竹篙灣現時是唯一仍在使用的社區檢疫設施，雖然部分區域已轉作備用狀態，但仍有最少逾百名確診者正在入住。（資料圖片）

被解僱保安：資方稱衞生署要求減少人手編制

有受影響的保安表示，原本以為會按政府說法，工作至本月底，但上司於本月初突然遞上聲稱是「感謝信」的文件，並要求即日內簽署，他隨後始得悉信中列明衞生署要求減少人手編制，遂決定終止僱傭合約，最後上班日是下周日(12日)，但從未口頭交代解僱原因及遣散安排。

他認為資方刻意誤導其簽署自願離職文件，擔心喪失領取遣散費及約滿酬金資格：「好多同事都年紀大，就係畀呢班無良僱主呃咗。」他隨後曾致電衛生署查詢，惟對方則指未聞此事。

中國海外物業服務有限公司致員工解僱信中列明衞生署要求減少人手編制。（員工提供圖片)

▼七個備用社區隔離設施▼



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清潔工指仍有逾百名自願入住確診者

有清潔工則指，雖然隔離令已撤銷，其負責的區域仍有逾百名自願入住的確診者，但管工近日陸續召見同事，表明需提早解僱，更以言語威迫同事簽署同意書表明自願離職。該員工指，現時仍有逾千名保安及清潔員值勤，估計有一半人會受到影響。

他懷疑強積金供款有問題，有同事曾向強積金受託人查詢僱主供款不果。他又指出，衞生署已付中海2月份員工津貼每人5,000元，若只能工作至12日，未知能否取得全部款項。

▼河套區中央援港應急醫院和方艙設施▼

