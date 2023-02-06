竹篙灣隔離中心3.1停運 員工遭承包商提早解僱 擬向勞工處申索
竹篙灣隔離中心近日爆發勞資糾紛。港府1月30日起撤銷確診者隔離令安排，社區隔離設施則會運作至本月28日。《香港01》獲悉，竹篙灣隔離檢疫中心有員工表示，資方以以衞生署要求減少人手編制為由，要求大批外判保安員及清潔工工作至本月12日，提早離職，引起員工不滿資。
有員工稱被誘使簽署自願離職文件，憂慮無法獲得遣散費及約滿酬金，正醞釀行動包括動員今天（5日）前往勞工處申索求助。有員工估計，有一半即約500名保安及清潔工面臨解僱。《香港01》已向勞工處、衞生署及聘用員工的中國海外物業服務有限公司作出查詢，正待回覆。
▼竹篙灣社區隔離設施▼
竹篙灣現有三類合約員工 由承包服務商及保安局聘用
本港疫情以來，港府先後開設八個社區隔離設施，其中河套方艙醫院從未啓用，其餘六個亦已相繼關閉或轉作備用狀態，竹篙灣則屬最後一個仍在使用的檢疫設施。
竹篙灣社區隔離設施（竹篙灣隔離中心）現時主要有三類合約員工，包括保安及清潔員，負責承包服務的大判為中國海外物業服務有限公司，以及由保安局直接聘用的內務管理助理。竹篙灣共分為11個區域，自疫情緩和，部分區域轉為備用狀態，外判商亦部署縮減人手。
被解僱保安：資方稱衞生署要求減少人手編制
有受影響的保安表示，原本以為會按政府說法，工作至本月底，但上司於本月初突然遞上聲稱是「感謝信」的文件，並要求即日內簽署，他隨後始得悉信中列明衞生署要求減少人手編制，遂決定終止僱傭合約，最後上班日是下周日(12日)，但從未口頭交代解僱原因及遣散安排。
他認為資方刻意誤導其簽署自願離職文件，擔心喪失領取遣散費及約滿酬金資格：「好多同事都年紀大，就係畀呢班無良僱主呃咗。」他隨後曾致電衛生署查詢，惟對方則指未聞此事。
▼七個備用社區隔離設施▼
清潔工指仍有逾百名自願入住確診者
有清潔工則指，雖然隔離令已撤銷，其負責的區域仍有逾百名自願入住的確診者，但管工近日陸續召見同事，表明需提早解僱，更以言語威迫同事簽署同意書表明自願離職。該員工指，現時仍有逾千名保安及清潔員值勤，估計有一半人會受到影響。
他懷疑強積金供款有問題，有同事曾向強積金受託人查詢僱主供款不果。他又指出，衞生署已付中海2月份員工津貼每人5,000元，若只能工作至12日，未知能否取得全部款項。
▼河套區中央援港應急醫院和方艙設施▼