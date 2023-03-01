初選案｜李予信打泰拳受傷案押後　辯方稱突收證人「陳鑫」口供

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊今(1日)在西九龍法院(暫代高等法院)進行。惟由於其中一名被告李予信日前打泰拳受傷，昨日被送至屯門醫院急症室，今日缺席聆訊，法官決定今天不進行聆訊，把案件押後周五續審。此外，辯方稱昨日才收到控方的新增文件，包括一名譯音「陳鑫」證人的供詞，涉及一段新西選區的影片。控方即表示會為證人申請匿名令，惟法官著控方在所有被告均在場時才作申請。



律師指李有嘔吐情況需留院觀察

代表李予信的大律師在庭上指，李上周日打泰拳受傷，本周一仍有出席聆訊，但其後感不適，昨日被送至屯門醫院急症室，李出現嘔吐等情況，需留院觀察。。

被告李予信打泰奉受傷被送急症室，今未能出庭。(資料圖片)

官叫被告不要作危險活動

法官終決定今天不進行聆訊，把案押後至本周五，並叫警方向院方查詢李的情況，控方今午通知法庭，法庭再告知控辯雙方明天會否繼續。法官陳仲衡提醒各被告，不要進行危險活動，法官李運騰則指，本案涉多名被告和律師，亦有多名警員在法庭外值勤，每天涉及的花費可達百萬元。

辯方稱收到譯音陳鑫等控方證人口供

此外，何桂藍的代表大律師指，昨日收到控方額外800頁文件，包括3份證人口供，其中一份由英文譯音「陳鑫」的證人錄取、涉及一個新西選區的錄影片段，另外兩份則涉一名電視台經理和一名證物警員，該三份口供在控方開始舉證後錄取。辯方質疑，控方應及早錄取該口供。

控方稱會為證人申請匿名令

控方即指辯方提及的其中一名證人，控方欲申請匿名令，法官陳慶偉著控方應在李予信也在庭時才申請。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022