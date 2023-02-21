初選案（三）｜協調會後各區現分歧　張可森等提墨落無悔聲明書

案件進入第三周，區諾軒繼續作供，他早前提及戴耀廷提及「立會過半」想法後，吸引了資深泛民人士的興趣，區被委任作初選的協調人，他與戴遂與不同派別的泛民人士遊說，經多輪協調會議達成初步共識。



區供稱，他們曾把協議內容製成文件，內容有：「積極運用基本法權力，否決財政預算案」等，他指當時無人公開反對，但也不能斷言全部都同意。



之後3名參與者：鄒家成、張可森及梁晃維亦草擬了《墨落無悔》聲明，其他選區如九東，亦有就協調文件內容有異議，並想加入更多內容，更有人稱若不改怕會「兵變」。



初選案時序。(詳看下圖)

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2月21日 審訊第12天 戴耀廷提議會過半威力

控方在播放完超級區議會最後部份的選舉論壇後，「從犯證人」區諾軒繼續作供，並說2020年3月，他和戴耀廷等人就初選概念召開的記者會，戴提到「立會過半」的願景，希望能利用好泛民的選票，達至在各區取得「35+」的議席。戴又提到，若立法會取得過半議席，將會是「大殺力武器」，並有能力否決財政預算案，至於如何與抗爭運動結合，處理警暴問題等，則需進一步討論。公民黨翌日開記者會，楊岳橋亦稱若民主派取得過半議席，而特首又未就五大訴求回應，該黨會否決所有議案和撥款等。

戴耀廷在記者會上曾提及立會過半的威力。（梁鵬威攝／資料圖片）

未要求初選參與者簽署惹批評

控方之後出示區諾軒於2020年6月在其Facebook的一篇貼文，區透露他們曾把協調會的共識寫成文件，由於內容包括：：「積極運用基本法權力，否決財政預算案」等，他擔心參選人會因此被「DQ」，或違反選舉條例，故文件未有出台，戴亦沒有要求各人簽署。惟戴的做法引來批評，戴後來要向眾人道歉。區在該貼文寫道：雖然文件未有出台，但大家的協議仍在。之後有人草擬了《墨落無悔》的聲明。

2月22日 審訊第13天

各區條文略有不同 新界西列明否決預算案

區諾軒繼續作供，他提到各選區的文件條文略有不同，其中新界西是列明：「會運用《基本法》權力，否決財政預算案」，其他區均只用「積極運用」的字眼，他認為有些參選人，是較關注「攬炒」等議題，亦有些民主派人士，是想迫政府接納其訴求。法官亦有問是否全部人均同意否決預算案，區稱他不敢斷言，只稱當時沒有人公開反對，各方當時亦有達成協議。法官李運騰又發現，表格上亦有「擁護《基本法》」的條文，區稱表格是民主動力製作的。

2月23日 審訊第14天 九龍東現分歧

控方向區諾軒提及一個初選組織者的Whatsapp 群組，他們在2020年6月曾討論鄒家成、張可森及梁晃維草擬的《墨落無悔》聲明書，期中有人提及抗爭派的人要求組織者就聲明回應，趙家賢曾在群組說：：「屯門張可森依幾條友擺到明要隊到行」。

此外，區供稱，他曾收過時任觀塘區議會主席蔡澤鴻的電話，蔡向他透露協調會上有人對文件存異議，故建議加入承諾「五大訴求」等5項承諾，蔡又稱：「不這樣的話，我真係怕兵變。」區亦有因這事見過民主黨的胡志偉，胡卻表明不想簽非官方的協議，又說：無理由政府起醫院都反對。」

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022