男護士非禮女病人　被罰註冊名單永久除名　上訴庭指過重著設期限

已婚男護士於4年前在病房內非禮女病人，承認非禮罪遭判囚8個月。香港護士管理局其後展開聆訊，判處把他從註冊護士名單中除名，而且不設期限。男護士質疑無限期除名是明顯過重，等同終身除名，向上訴庭提上訴。上訴庭今(1日)頒判辭，指男護士干犯的罪行雖令人震驚和怪誕，但非性罪行中最嚴重類別，認同無限期除名是明顯過重，裁定男護士上訴得直，改判除名但設有期限。至於除名的時限，則發還局方決定。



申請人尹柏光，答辯人為香港護士管理局。

申請人尹柏光4年前在荃灣港安醫院非禮女病人，被判囚8個月。（資料圖片）

認兩項非禮罪判囚8個月

尹於於2019年5月13日凌晨時間，在荃灣港安醫院一病房內，拉高一名女病人的上衣及胸圍，並揑其胸2至3秒。尹之後再抓該女病人的左胸，並舔其乳頭數秒。尹同年底在西九龍法院承認兩項非禮罪，被判囚8個月。護士管理局於2021年展開聆訊，判尹從註冊護士名單中除名，不設期限。

局方指尹可重新申請

尹不爭議被除名，但認為應設期限，指現時判罰等同終身除名，認為是明顯過重和不乎比例。護士管理局不同意等同終身除名，指尹可重新申請註冊。

過往曾遭永久除名護士涉誤殺

上訴庭法官在判辭指，判處無限期除名是最重判罰。根據雙方提供的資料，過去18年只曾發生1次判無限期除名，該事件涉及誤殺，該護士從醫院偷取肌肉鬆弛等藥物，然後在女友要求下，向她注射藥物。

尹涉案情怪誕但非最嚴重

上訴庭認為，尹所犯的性罪行雖然令人震驚和怪誕，但非性罪行中最嚴重類別，也不是涉及醫護專業的嚴重不當行為。此外，案中沒有證據顯示尹有反常的性傾向，他因妻子有婚外情而感壓力，最終犯案。

發還局方決定除名期限

上訴庭認為，判尹無限期除名屬明顯過重和不乎比例，批准尹的上訴，改判除名但設有期限，至於除名期限，則發還護士管局決定，局方並需向尹支付上訴的訟費。

案件編號：CACV248/2022