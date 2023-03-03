類鼻疽｜居筲箕灣68歲男子確診　曾發燒及淋巴結腫大　今年第三宗

衞生防護中心今日（3日）公布，在2月25日至3月2日的過去一星期，新增一宗感染類鼻疽確診個案。個案涉及一名68歲男子，他患有糖尿病和高血脂，居於筲箕灣，2月24日因發燒、頭暈、頭痛、咳嗽和淋巴結腫大前往東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，同日入院。



衞生署衞生防護中心指，病人現時情況穩定，其血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，該個案的流行病學調查仍在進行中。防護中心指，本港今年共錄得三宗類鼻疽個案，去年則共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年八月起錄得居於深水埗區的個案。



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衞生防護中心指新增個案涉及一名68歲男子，居於筲箕灣的他患有糖尿病和高血脂，上月24日因發燒、頭暈、頭痛、咳嗽和淋巴結腫大前往東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，同日入院。

去年錄得46宗類鼻疽個案 30宗患者居於深水埗

該名病人現時情況穩，其血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，而本港今年共錄得三宗類鼻疽個案，去年錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年八月起錄得居於深水埗區的個案。

防護中心指，政府早前已刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病。發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。

根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現，防護中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。