類鼻疽｜再多三人確診　全居深水埗　中心：9月至11月上旬發病

衞生防護中心今（23日）表示，過去一星期中心錄得三宗新增感染類鼻疽確診個案。三人均有多種長期病患，一人須留院治療，其他均已出院。



衞生防護中心表示，新增個案均居於深水埗區，中心的流行病學調查顯示該些個案於九月初至十一月上旬發病。本港今年累計共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自八月起錄得居於深水埗區的個案。



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衞生防護中心今日（23日）公布，在過去一星期，即12月17日至23日期間，中心共錄得三宗新增感染類鼻疽確診個案。他們居於深水埗區，中心的流行病學調查顯示該些個案均於9月中旬至11月上旬期間發病。

首宗個案涉及一名62歲男子，患有多種長期病患，包括糖尿病和冠心病，並因末期腎功能衰竭正接受洗腎治療。他於9月2日開始發燒和咳嗽，翌日前往明愛醫院急症室求診，其後因情況穩定並出院。

不過，他於12月5日再因持續發燒而再度入院，並在住院後五日出院。出院後五日，病人再次因發燒和腹痛前往明愛醫院急症室求醫，並須留院治療。病人現時仍然留院，情況穩定。他的腹膜透析樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

第二宗個案則為一名80歲男子，同樣患有多種長期病患，包括空腹血糖異常及高血壓。他於10月15日開始胸痛，但在一個月後才前往明愛醫院急症室求診，臨床診斷為肺炎。

其後，他因胸痛惡化並發燒，於12月9日再度前往明愛醫院急症室求醫，並須留院治療。病人情況一直穩定，已在12月26日出院。他的痰液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

最後一宗個案為82歲男子，患有多種長期病患，包括糖尿病和陣發性心房顫動。他於11月10日開始氣促，但到12月5日因持續咳嗽向普通科門診求醫。他因氣促惡化在三日後前往明愛醫院急症室求診，同日入院。病人情況一直穩定，已在12月16日出院。他的痰液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

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本港今年累計共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自八月起錄得居於深水埗區的個案。衞生防護中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境，並呼籲市民尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。