尖沙咀四級火｜前消防處長料廢料加劇火勢　竹棚塗防火漆可阻蔓延

尖沙咀中間道海員之家重建地盤昨晚（2日）發生四級火警，焚燒超過9小時，至今晨（3日）大致救熄。消防處前處長、香港工程師學會消防分部發言人林振敏表示，樓宇於施工期間消防裝置未啟用，而且樓高40多層，消防員需花費長時間「逐層逐層檢查」，增加救火難度。



林振敏亦懷疑地盤內每層都有放置建築用品及廢料令火勢蔓延：「淨係竹棚會燒咁耐？」他又稱，今次火勢非常猛烈，須了解竹棚有否塗上防火漆，他又建議任何工程都應先評估風險，並提高消防意識：「唔一定淨係靠硬件，硬件如果做唔到嘅時候，軟件可以幫到手，即係人嘅意識，人嘅防火管理。」



消防處今早講述四級火情況時表示，現場有多個樓層同時起火，惟大廈仍然興建，只有臨時消防設備；而且有大量建築材料，如木板鐵支等阻礙推進。

工地防火要求有規定 惟整體消防裝置與一般大廈差異大

涉事興建中大廈高48層，地盤面積60米乘80米。林振敏回應查詢表示，雖然《防火通告第十三號》對施工工地有一定規定，列明需有消防泵等，但整體消防裝置與一般大廈有頗大差異，大部份設備都未啟用。他續指，大廈樓高40多層，消防員需花費長時間「逐層逐層檢查」，同樣增加救火難度。

林振敏（資料圖片／港台電視31截圖）

竹棚火勢猛烈 林振敏質疑竹棚或未塗上防火漆

火警持續約10小時，林振敏懷疑，每層都有放置建築用品及廢料，令火勢蔓延，「你信唔信淨係竹棚會燒咁耐？」他質疑，其實相關物品毋須全部放在大廈內，而且竹棚火勢猛烈，未必有塗上防火漆。

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翻查《防火通告第十三號》，工地範圍內存放的易燃物應盡量減少，要不時清理棄置的易燃包裝物料、木片、鋸屑等，而且未經使用的危險品亦應送回危險品倉庫貯存。另外，通告列明香港建造商會同意必須符合若干消防裝置標準，包括安裝固定消防泵，為30米高以上的樓層供水，而且每層樓層放置的滅火筒不能少於兩個等。

林振敏籲提高防火意識：硬件做唔到時，人嘅意識可幫到手

林振敏又表示，除了防火硬件，消防意識亦相當重要，例如燒焊時如何減低風險，「唔一定淨係靠硬件，硬件如果做唔到嘅時候，你軟件可以幫到手，即係人嘅意識，人嘅防火管理。」他續指，任何事都需做風險評估，就算法例上未有規定，假如能減低火警風險，工地負責人都應採取，「因為條命係你自己」。