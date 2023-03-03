尖沙咀四級火‧圖輯│海員之家火警 大廈如巨型火柱 火屑隨風飄散
撰文：劉定安 黃江奇
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尖沙咀中間道海員之家重建地盤發生四級火警。今日（2日）晚上11時11分，警方接獲多個報案，指中間道一幢興建中的大廈高層位置突然起火，部份報案人身處港島區，亦能肉眼見到火光。消防接報趕至現場開動兩喉灌救。消防經現場評估後，於11時39分將火警升為三級，並加派人手前往營救。火警中有3人受傷，須由救護車送往伊利沙伯醫院治理，據知其中兩人為附近的司機，疑被跌下的火屑燒傷；另一人則為附近大廈住客。消防於凌晨1時46分，將火警升為四級。
火警期間，火屑四散導致附近多幢大廈被波及，包括H Zentre、重慶大廈、喜來登酒店的天台先後起火，幸隨後被救熄，無人受傷。另有多幢大廈超過100名居民須疏散到安全位置。直至3日早上8時半，火警才被大致救熄。
火警現場為中間道11號的「海員之家」重建地盤，大廈陷火海猶如巨型火柱。翻查資料，海員俱樂部2018年就「海員之家」重建計劃招標，項目終由商人郭炳湘旗下帝國集團奪得，亦是郭氏生前所投得，預計總投資60億元，擬於2024年開業。
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尖沙咀四級火何時在哪裏發生？
2023年3月2日晚上11時許，尖沙咀中間道11號一幢正在興建中的大廈發生四級火，上址在去年亦曾發生火警
尖沙咀四級火原址是甚麼地方？
尖沙咀中間道11號一幢正在興建中的大廈發生四級火，上址原是海員之家，正在進行重建工程，將重建成酒店項目......
香港歷年發生少宗四級大火？
香港歷年四級火警並不多，其中最轟動是牛頭角淘大工業村迷你倉四級大火