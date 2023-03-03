尖沙咀大火｜交通消息　尖沙咀一段彌敦道全封　62條巴士線改道

尖沙咀中間道四級火警，通宵焚燒，至3日早上才被救熄。不過現場路面仍然封閉，市民出入該區，要留意交通情況。

路面情況

運輸署宣布，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的全線封閉；彌敦道（尖沙咀方向）介乎佐敦道與梳士巴利道之間的全線及彌敦道（佐敦道方向）介乎海防道與梳士巴利道之間的全線封閉；梳士巴利道（紅磡方向）近中間道的第1及第2線亦已封閉。

九巴

受火警影響，彌敦道（介乎佐敦道至梳士巴利道）封閉，九巴途經該區的巴士路線會改道行駛，班次或因而有所延誤。九巴已加派外勤人員協助乘客，並呼籲乘客預留充裕的出行時間。

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

共59條路線受影響，如下：

1, 1A, 2, 3X, 5, 5C, 5A, 6, 7, 8, 8A, 8P, 9, 12, 13X, 14X, 26, 26X, 28, 35A, 35X, 36X, 41A, 81C, 87D, 87E, 98D, 98P, 110, 203C, 203S, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 230X, 234X, 234P, 237A, 242X, 252B, 259B, 259C, 260B, 260X, 261B, 268B, 269B, 271, 271B, 271P, 270A, 270C, 280X, 281A, 281B, 281X, 296D

新巴城巴

3條路線改道：790、796P、A21

港鐵

尖沙咀站E出口及尖東站K、L1及L3封閉