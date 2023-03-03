中科監察主席潘焯鴻被指FB貼文涉誹謗　遭工程公司入稟興訴

「中科監察」主席潘焯鴻被指於個人及「中科監察」的Facebook專頁中，發文提及「東涌100區」等多個建築工程，指中科正在進行調查和核實，望工作人員能提供相關資料。有份負責其中部份工程的工程公司，指潘的帖文具誹謗成份，昨(2日)入稟高等法庭要求禁制潘的言論，並指其帖文有誹謗之嫌要求賠償。



原告安保工程有限公司，被告為潘焯鴻，潘是中科興業有限公司的主席。

潘焯鴻。（資料圖片）

入稟狀指，潘於2022年12月20日在Facebook 帳號「潘焯鴻 Jason Poon」發帖，分別以中文及泥泊爾文撰寫：「中科監察正調查及核實一些工程相關事項，現邀請曾經參與下列圖中四個地盤的工作的人員提供相關資料……」又指提供資料人士身份將會被保密。有意者可私訊他，又列舉了多個工程，並有配圖及文字。翌日潘於「中科監察」的Facebook專頁亦有載上該帖文。

原告是潘在帖文提及其中三個建築項目的承建商，原告指潘在該3個項目上，均無任何監察和調查權。

原告指潘的Facebook帳號有逾3萬追蹤者，第一篇帖文獲441個點讚、7個留言及28次分享；發第二篇帖文的Facebook帳號有逾2萬追蹤者，帖文獲135個點讚、1個留言及5次分享。原告認為潘的帖文影射原告，影響原告的名譽和商譽，要求潘就其損失作賠償。

案件編號：HCA 312/ 2023