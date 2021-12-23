潘焯鴻無意再選　料投票熱難重現　盛讚梁熙籲退出民建聯

立法會選舉落幕，直選雖然區區有非建制派參選，惟最終無一當選。參選港島東得票1.4萬的中科監察潘焯鴻今日（23日）指，作為候選人要為選舉結果負責，歸因自己沒辦法說服選民投票。



潘焯鴻指4年後自己無意再參選，因為屆時已經56歲，希望人生更加豐富，又認為政治很「污糟」，不希望自己一直如此。他相信，今次有69%選民不投票，要令他們在4年內重新投票並不樂觀，他會繼續擔任KOL。



他在節目上又突然為民建聯梁熙的「西灣河地鐵」事件平反，評他作為候選人表現有70多分，因為為人開明，願接納對手發言，反應快而且思路清晰，料與他在美國成長背景有關。他呼籲梁熙既有能力，應盡早脫離民建聯，否則會好似當初「轉數很快」的律師周浩鼎淪落至此。



質疑狄志遠「軟過軟皮蛇」

潘焯鴻提到投票率當日到下午仍然不高，相信令更多市民「西瓜靠大邊」決定不投票。他表示，選舉結果反映「沒投票的」比「有投票的」聲音更多，而自己近日到地區謝票時，有選民對他哭指，相信潘一個人能進入議會亦沒意思因而沒投票。有市民亦反映，料及無法將他送進議會，寧願不投票，以免推高投票率。

選情方面，潘焯鴻解釋他有進行票站調查，內部預測如果投票率有37%，他就有機會贏；早期預料他支持度有20%，投票率在30%至35%，至選前其支持度提升至51%，預料投票率33%，只是最終未能實現。潘又提到，外界認為建制派今次已鐵票盡出，他則認為今次建制的得票只有約7成左右。

被問到一旦當選會否如狄志遠「1:89」，潘焯鴻質疑狄志遠「軟過軟皮蛇」，反之他認為自己「吹哨」能力強，可以在文件細節之中找出問題所在。

梁熙在選舉論壇一度失言，指希望西灣河碼頭有地鐵接駁，事後稱當時意指小西灣。（資料圖片／廖雁雄攝）

承認刻意模糊黃藍：很多人不想糾纏過去

潘焯鴻相信自己所得的1.4萬票中，有7成是「藍票」，例如沒料及在「紅區」北角竟取得不少票數。他強調，自己理念上認為不可再分黃藍，故刻意模糊化，最終也收到一定淺黃至中間票。對於日後有何良策推動民主派支持者重新投票，潘焯鴻認為，若然日後官員真的被問責，令市民認為不離地、《基本法》不再輕易透過附件加入條文等，這些情況都會有幫助。

至於特赦反修例被捕者方面，他提到工聯會上世紀60年代有人因派傳單被判囚2年，但實質只是監禁17個月，反之社會事件，有些被捕人士只是在路邊走過；而工聯會郭偉强在眾目睽睽下將議員拖行，都可不提證供起訴，反映有一定彈性。他亦強調，很多被捕人士都不希望再糾纏在過去的事。

潘又認為泛民議員過去沒用好「帳目委員會」平台，他表示不少政府提交的帳目沒有做好、很多錯數，認為香港制度沉淪，應該很多都是由此而來。