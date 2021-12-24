潘焯鴻婉拒任梁熙義務顧問：就特赦等議題尋梁協助｜政壇諸事町

立法會選舉塵埃落定，出戰港島東直選惟落敗的潘焯鴻昨（23日）於電台節目公開為梁熙「平反」，稱讚對方願聽意見、思路清晰，建議他既然有能力，應考慮離開民建聯，以免淪落至極端路線。梁熙回應事件時稱，對於被競爭對手稱讚感到非常榮幸，又讚賞潘焯鴻「非常打得」。



梁熙續指，如果沒有民建聯過去29年社區工作支持，自己不容易勝出。他更反邀請潘焯鴻出任其義務政策顧問，在交通事宜上一起做實事，協助他做好監察者角色。潘焯鴻回應指梁熙可到其頻道交流意見，但亦表示就其關注的議題，當然願意主動尋求「梁議員」協助。



潘焯鴻早前呼籲梁熙退出民建聯，反被邀請加入其辦公室。（潘焯鴻fb專頁圖片）

梁熙派高帽大讚潘焯鴻「好打得」

梁熙回應時稱，希望釋除潘焯鴻對民建聯的誤解，強調民建聯是「紮實地做實事、服務市民、愛國愛港的團體」。

梁熙亦向潘焯鴻大派高帽，指很多人也同意潘是非常著力於監察政府與港鐵工程的專家，在這層面絕對有向他好好學習、借鏡之處。他表示，選舉已經完結，希望兩人可告別競爭，一同合作，故公開邀請潘焯鴻出任其辦公室義務政策顧問，希望潘以其過去工程經驗，協助梁在交通事務委員會，特別在涉及港鐵工程事宜上，做好監察者的角色，呼籲潘放低政見包袱，一同為市民做實事。

潘指梁熙可到頻道聽其意見 港鐵、特赦等議題願主動尋梁協助

潘焯鴻回應指，祝梁熙未來四年議會工作順利，他會繼續不平則鳴及監察政府，尤其是在保障香港制度和競爭優勢、包括明日大嶼和新界北都會區的規劃地政和建築工程問題上。雖然梁熙作出公開邀請，潘焯鴻只表示，如果梁熙願意聽，可到他頻道聽聽作為市民的一把聲音和交換意見。換言之，潘焯鴻算是婉拒出任義務顧問。

不過，潘焯鴻並非斷言無合作空間。他提到港鐵沙中線「偷工減料」未有人落網；中科監察過去兩年完成調查土力工程拓展署在邊坡保護網的腐敗問題協助追究責任，以至推進包括不提證供起訴、警司警戒、簽保守行為、長刑期覆核、特赦、改善政制讓市民重拾參與意欲和將來出現一些社會不公平事件等，他都願意主動尋求「梁議員」協助。

潘焯鴻讚梁熙轉數快 籲退黨勿變「鼎」

潘焯鴻昨（23日）受訪時為梁熙「平反」，評梁熙作為候選人表現有70多分，讚揚梁為人開明，願接納對手發言和意見，反應快且思路清晰，料與他在美國成長背景有關。他呼籲梁熙應盡早脫離民建聯，否則會好像當初「轉數很快」的律師周浩鼎「淪落至此」。