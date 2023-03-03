國泰職員涉收利益　前空姐建議空少出售優惠機票　稱好多人都咁做

國泰航空3名前機艙人員涉串謀收受利益轉讓員工優惠機票案續審，認罪的前女艙務長以控方證人身份作供，她稱同事把內聯網的戶口密碼給予他人屬常見，她認曾收取一名女子的款項後，提名該女子為其「同行伴侶」，後來亦有把內聯網的密碼給予對方。她亦有叫同事也出售其機票餘額，包括一名剛入職人工低且剛失戀的空少，她並向該空少說：「好多人都咁做，我都唔知得唔得架。」



兩名受審被告：李仲輝（27歲，前機艙服務員）及王愛婷（32歲，前機艙服務員），2人否認串謀接受利益罪，指他們分別於2018年12月17日至2019年6月19日及2019年1月3日至23日期間，與女子LE DO Trang Nha及劉靜雯串謀，使李接受約5,000美元（約3.9萬港元）的饋贈，作為李提名Mare Alexandre Dambrines為其「同行旅伴」的誘因或報酬；及使王接受約3,500美元（約2.7萬港元）的饋贈，作為王提名Mariah Adams Ernst為其「同行旅伴」的誘因或報酬。

兩名不認罪的被告。(詳看下圖)

首被告劉靜雯（35歲，前艙務長）昨承認3項串謀使代理人接受利益罪，並轉作控方證人作供。

收1500美元後提名LE DO為同行旅伴

劉靜雯供稱，她於2018年初透過朋友介紹，認識女子LE DO。Le Do稱她知道國泰有「同行旅伴」計劃，即每名員工可提名一名伴侶、家人或朋友為其「同行旅伴」，獲提名人士可以1折買機票。LE DO對此感興趣，希望劉可提名她。劉稱過去不曾試過出售計劃，LE DO稱可給她1500美元(約1.17港元)為提名的報酬，劉同意。

LE DO稱另兩名朋友亦感興趣

劉稱LE DO後來稱她有兩名朋友亦對買平機票感興趣，希望劉能介紹其他員工給她。LE DO稱她的朋友願意出9,000美元(約7萬港元)購買同行旅伴名額，建議劉將其中5,000美元付給出售名額同事，她和劉則再平分餘下的4,000美元。

劉向李稱行內很多人都這樣做

劉稱次被告李仲輝當時失戀兼剛入職，人工亦不高，她於2018年12月向李稱，行內很多人都會這樣做，李反問她：「得唔得㗎？」劉回應李：「好多人都係咁做，我都唔知得唔得㗎。」李最終答應出售同行旅伴名額，劉其後亦得知李有收到報酬。

LE DO要求取劉的密碼

劉同意她於2018年第一次聯絡LE DO時，已有出售名額的打算。LE DO獲提名後，有透過計劃出過機票，首次由劉為她預訂機票，LE DO擔心若劉不在港，便未能預訂機票，要求劉提供在國泰內聯網的戶口密碼。及至2019年，劉再次向LE DO出售同行旅伴名額，LE DO 提議第二年的報酬會第一年的兩倍，但她最後只支付了劉1500美金。

官指劉為違規行為找藉口

劉又稱，她知道很多同事會容許他們的家人、朋友使用該系統。她舉例指有次帶妹妹去旅行，由於其妹並無她的密碼，她亦未有教妹妹如何出機票，其妹最終要在外國機場等了數十小時。法官質疑劉就違返公司規定提出了很多藉口，事實上她當時已知道其行為違反公司規定，劉同意並表示：「明白。」

案件編號：DCCC490/2021