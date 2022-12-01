國泰兩空少違檢疫令外出　並疑導致群組爆發　各被判囚8星期

國泰兩名前機艙服務員涉違檢疫令，從美國回港後外出，並疑將Omicron變異病毒株帶進社區，其中一人因曾到又一城望月樓並疑導致群組爆發。兩人早前被裁定罪成，今(1日)於東區法院各被判入獄8星期。



兩名被告：黃昱龍（45歲）和劉諾宏（44歲），均報稱無業，分別被控1項及兩項「作為一個須遵照醫學監察規的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪。兩人均在審訊後被裁定罪成。

回港後須守嚴僅防疫措施

控方指，兩名被告分別於2021年12月24和25日從美國回港，他們返港後在機場獲發醫學監測通知書，指明須在往後21日遵守一系列防疫措施，包括在首三天後進行的核酸檢測呈陰性，除外出檢測或求診外，不得離開居所。

劉曾到望月樓用膳

惟劉返港數小時後，黃便乘地鐵及的士到劉居所，約40分鐘後，劉與黃一同到樓下等巴士，之後再到屯門中央廣場領取包裹才回家。兩日後，劉又乘地鐵及巴士到又一城的Apple Store 購物，並與父親及一名女友人到望月樓用膳。望月樓後來更有群組爆發。

案件編號：ESCC288/2022

又一城望月樓曾爆發疫情。(詳看下圖)