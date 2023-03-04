女工會遊行｜疫後首辦　周日舉行前夕平靜　起點修頓球場擺放鐵馬

香港婦女勞工協會（女工會）因應三八婦女節，將於明天（5日）上午舉行爭取婦女權益保障、消除歧視偏見遊行，今次是2019年反修例事件以來、全面放寬防疫措施後，首個獲警方發出不反對通知書的遊行，

遊行明早11時在灣仔修頓球場外集合起步，沿行人路西行，遊行至終點的金鐘政府總部。記者今日（4日）觀察遊行沿線，政府總部外有警員駐守，路面有鐵馬、中信天橋有「雪糕筒」，灣仔一帶平靜，修頓球場有工人運送鐵馬到場。



不反對通知書列明須符國安法

女工會遊行主題是在婦女節前為不同處境的婦女發聲，以及向當局遞信。女工會預計有100人出席，警方發出的不反對通知書列明，主辦方須確保遊行符合《香港國安法》，以及確保遊行不會構成不利國家安全的情況，警方會按獲通知的參與人數調派人手，若預料參與人數有可能大幅增加或減少，須立刻通知警方。

香港婦女勞工協會3月2日在Facebook公布，3月5日舉行的爭取婦女權益保障、消除歧視偏見遊行，已獲批不反對通知書。（香港婦女勞工協會Facebook）

對於有消息指，有人在網上號召及動員公眾人士參與遊行，當中不乏激進言論，遊行人數有機會超過警方批准的100人，擔心遊行或會被騎劫，令活動存在一定風險。

政總有警員駐守

記者今日（4日）下午沿遊行路線行走一次，路線終點的政府總部添美道入口，政總東翼前地的一段路面有警察駐守，附近僅見一架警用電單車和一名交通警。通往中信大廈的天橋上，就放置了十多個鐵馬和「雪糕筒」。

修頓球場運送鐵馬

遊行起點的修頓球場，近盧押道的入口，剛遇見有工人把鐵馬從貨車搬到地上，料與明日遊行有關。

至於遊行路線的中途路段，介乎太古廣場及警察總部外的一段軒尼詩道，未見有警察巡邏，遊行必經的循道衛理教會，附近亦未見有鐵馬。